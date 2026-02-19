टी20 वर्ल्ड कप 2026: टॉप स्कोरर और विकेट टेकर की लिस्ट में पाकिस्तान-अमेरिका के खिलाड़ी आगे, भारतीय खिलाड़ी किस नंबर पर?
Top Scorers in T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अगला फेज सुपर एट्स 21 फरवरी से शुरू होगा.
Published : February 19, 2026 at 10:53 AM IST
हैदारबाद: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाने वाला टी20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. टूर्नामेंट का ग्रुप स्टेज लगभग समाप्त हो चुका है. अगले राउंड सुपर-8 के लिए सभी 8 टीमों के नाम भी सामने आ गए हैं. ये राउंड 21 फरवरी से शुरू होगा. इस फेज के शुरू होने आइए एक नजर उन खिलाड़ियों पर डालते हैं जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं.
टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक रन बनाने के मामले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान सबसे ऊपर है. उन्होंने 4 मैच में 164 की स्ट्राइक रेट से 220 रन बनाए हैं. जिसमें एक शानदार शतक भी शामिल है. जो उन्होंने नामीबिया के खिलाफ बनाया था. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम हैं, जिन्होंने 4 मैच में 187 की स्ट्राइक रेट से 178 रन बनाए. वहीं भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन 4 मैच में 202 की सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 176 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं.
A #T20WorldCup centurion, Pakistan's Sahibzada Farhan is the frontrunner in the @hyundaiindia Leaderboard for the highest run-scorers of the 2026 edition 👊 pic.twitter.com/rLAqvn5bvv— ICC (@ICC) February 18, 2026
टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर
इस वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला एक ऐसा गेंदबाज है जिसे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कोई नहीं जानता था. लेकिन अब उसे हार कोई जानने लगा है. वो अमेरिका के तेज गेंदबाज शैड्ली वैन सॉल्कवेक हैं. जिन्होंने 4 मैच 6.80 की इकोनॉमी के साथ कुल 13 विकेट लिए हैं. उनकी टीम अमेरिका का सफर ग्रुप स्टेज पर ही समाप्त हो चुका है. इसलिए अब वो अपने विकेट में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे.
USA's Shadley Van Schalkwyk leads the pack in the @hyundaiindia Leaderboards for the highest wicket-takers of the #T20WorldCup 2026 🙌 pic.twitter.com/WnWm3SkQTX— ICC (@ICC) February 18, 2026
उनसे नीचे दूसरे नंबर पर भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं, जो उनसे 4 विकेट कम लिए हैं. वरुण 4 मैच में 5.16 की इकोनामी से अब तक कुल 9 विकेट ले चुके हैं और वो अब सुपर 8 में भी अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाएंगे. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर स्कॉटलैंड के माइकल लीस्क हैं, जिन्होंने 4 मैच 7.62 की इकोनामी से 9 विकेट लिए हैं. लेकिन इनकी भी टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुकी है.
सुपर-8 का शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 राउंड 21 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा. इस राउंड में क्वालीफाई करने वाली आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप 1 में भारत, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका हैं, और इनके सभी मैच भारत में होने हैं. ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान हैं, और इनके मैच को-होस्ट श्रीलंका में खेले जाएंगे.
Presenting the Super 8️⃣ at the #T20WorldCup 2026 👊— ICC (@ICC) February 18, 2026
More on the qualifications ➡️ https://t.co/lRFALG1p5d pic.twitter.com/bMUwhUps7f