ETV Bharat / sports

USA मैच से भारत को सही समय पर मिली चेतावनी, गंभीर एंड कंपनी इन चीजों पर को करना होगा काम

टीम इंडिया ( IANS PHOTO )

मुंबई: भारत 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ अपना दूसरा ग्रुप मैच दिल्ली में खेलेगा. लेकिन उससे पहले उन्हें USA के खिलाफ मैच में सही समय पर एक चेतावनी मिली है. T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारत को जीत अनुभव, और दबाव में शांत रहने से मिली, लेकिन इस मैच ने उन कमजोरियों को भी उजागर किया जिन पर मजबूत विरोधी हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे. यह ऐसी जीत नहीं थी जिस पर जश्न मनाया जाए. बल्कि यह एक बल्लेबाजों का टेस्ट था, जिसने सब कुछ साफ कर दिया. बल्लेबाजी में एंकर रोल की कमी

कागज पर भारत की बैटिंग की गहराई जबरदस्त है, लेकिन USA के खिलाफ इस बैटिंग के फेल होने ने एक स्ट्रक्चरल रिस्क को उजागर किया. पावरप्ले के अंदर 46 रन पर 4 विकेट गिरने पर, भारत किसी नई चीज या किस्मत से नहीं हारा, वे अनुशासन वाली पेस-ऑफ बॉलिंग के खिलाफ जल्दबाजी और खराब शार्ट सिलेक्शन के कारण पावरप्ले में हारे. छह विकेट सिंगल-डिजिट स्कोर पर गिरे, जिसमें से दो खाता भी नहीं खोल सके. यह किसी खास फेज की नाकामी नहीं थी. यह सोच और सिस्टम की नाकामी थी. भारत का टॉप ऑर्डर संभलकर खेलने के बजाय तेजी से रन बनाने के इरादे से बनाया गया है. यह तरीका सपाट पिचों और तुरंत मोमेंटम पर काम करता है, लेकिन जब गेंदबाज पेस कम करते हैं, और रुम नहीं देते हैं तो यह बैटिंग लाइन अप कमजोर हो जाता है. ऐसी स्थितियों में, एक साफ तौर पर तय इनिंग्स संभालने वाले खिलाड़ी की कमी, एक ऐसा बल्लेबाज जिसे 7 से 14 ओवर तक पारी को संभालने का काम सौंपा गया हो, साफ नजर आती है. सूर्य कुमार यादव ने स्वाभाविक रूप से यह भूमिका निभाई, 49 गेंदों में 84 रन बनाए जिसमें संयम और दबदबा दोनों का मिश्रण था. नामीबिया के खिलाफ, भारत को आक्रामकता की तरह ही जानबूझकर संयम का अभ्यास करना चाहिए. आराम से जीतने से ज्यादा सही तरीके से जीतना मायने रखता है. बीच के ओवर में संभल कर खेलना जरूरी

अगर टूर्नामेंट के आगे बढ़ने से पहले किसी एक चरण पर ध्यान देने की जरूरत है, तो वह है बीच के ओवर. वानखेड़े में 7वें और 15वें ओवर के बीच, भारत सुस्ती और जल्दबाजी के बीच झूलता रहा. सिंगल कम मिल रहे थे, बाउंड्री जबरदस्ती लगाई जा रही थीं, लगभग न के बराबर, और स्कोरबोर्ड का दबाव गणितीय के बजाय मनोवैज्ञानिक हो गया था.