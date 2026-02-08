ETV Bharat / sports

USA मैच से भारत को सही समय पर मिली चेतावनी, गंभीर एंड कंपनी इन चीजों पर को करना होगा काम

USA मैच से भारत को जो अनुभव मिला है, उससे उन्हें पता चलेगा कि यह T20 वर्ल्ड कप सिर्फ टैलेंट से नहीं जीता जा सकता.

टीम इंडिया
टीम इंडिया (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 5:37 PM IST

मुंबई: भारत 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ अपना दूसरा ग्रुप मैच दिल्ली में खेलेगा. लेकिन उससे पहले उन्हें USA के खिलाफ मैच में सही समय पर एक चेतावनी मिली है.

T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारत को जीत अनुभव, और दबाव में शांत रहने से मिली, लेकिन इस मैच ने उन कमजोरियों को भी उजागर किया जिन पर मजबूत विरोधी हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे. यह ऐसी जीत नहीं थी जिस पर जश्न मनाया जाए. बल्कि यह एक बल्लेबाजों का टेस्ट था, जिसने सब कुछ साफ कर दिया.

बल्लेबाजी में एंकर रोल की कमी
कागज पर भारत की बैटिंग की गहराई जबरदस्त है, लेकिन USA के खिलाफ इस बैटिंग के फेल होने ने एक स्ट्रक्चरल रिस्क को उजागर किया. पावरप्ले के अंदर 46 रन पर 4 विकेट गिरने पर, भारत किसी नई चीज या किस्मत से नहीं हारा, वे अनुशासन वाली पेस-ऑफ बॉलिंग के खिलाफ जल्दबाजी और खराब शार्ट सिलेक्शन के कारण पावरप्ले में हारे. छह विकेट सिंगल-डिजिट स्कोर पर गिरे, जिसमें से दो खाता भी नहीं खोल सके. यह किसी खास फेज की नाकामी नहीं थी. यह सोच और सिस्टम की नाकामी थी.

भारत का टॉप ऑर्डर संभलकर खेलने के बजाय तेजी से रन बनाने के इरादे से बनाया गया है. यह तरीका सपाट पिचों और तुरंत मोमेंटम पर काम करता है, लेकिन जब गेंदबाज पेस कम करते हैं, और रुम नहीं देते हैं तो यह बैटिंग लाइन अप कमजोर हो जाता है. ऐसी स्थितियों में, एक साफ तौर पर तय इनिंग्स संभालने वाले खिलाड़ी की कमी, एक ऐसा बल्लेबाज जिसे 7 से 14 ओवर तक पारी को संभालने का काम सौंपा गया हो, साफ नजर आती है.

सूर्य कुमार यादव ने स्वाभाविक रूप से यह भूमिका निभाई, 49 गेंदों में 84 रन बनाए जिसमें संयम और दबदबा दोनों का मिश्रण था. नामीबिया के खिलाफ, भारत को आक्रामकता की तरह ही जानबूझकर संयम का अभ्यास करना चाहिए. आराम से जीतने से ज्यादा सही तरीके से जीतना मायने रखता है.

बीच के ओवर में संभल कर खेलना जरूरी
अगर टूर्नामेंट के आगे बढ़ने से पहले किसी एक चरण पर ध्यान देने की जरूरत है, तो वह है बीच के ओवर. वानखेड़े में 7वें और 15वें ओवर के बीच, भारत सुस्ती और जल्दबाजी के बीच झूलता रहा. सिंगल कम मिल रहे थे, बाउंड्री जबरदस्ती लगाई जा रही थीं, लगभग न के बराबर, और स्कोरबोर्ड का दबाव गणितीय के बजाय मनोवैज्ञानिक हो गया था.

नामीबिया, हालांकि कम अनुभवी है, लेकिन अनुशासित और धैर्यवान है. वे नतीजे थोपने के बजाय गलतियों का इंतजार करेंगे. इसलिए, भारत को इस मैच को कंट्रोल के लिए एक प्रयोगशाला के तौर पर लेना चाहिए.

प्लान साफ होना चाहिए
रोटेशन को प्राथमिकता दें, पार्टनरशिप बनाएं, और टेम्पो को मैनेज करें. अगर भारत इस चरण में लगातार 45-55 रन जोड़ सकता है और एक से ज्यादा विकेट नहीं खोता है, तो उनकी फिनिशिंग पावर निर्णायक हो जाएगी. यह आक्रामकता से पीछे हटना नहीं है, बल्कि इसे बेहतर बनाना है.

बेहतरीन लीडरशिप
USA मैच की शांत सकारात्मक बातों में से एक सूर्यकुमार यादव की दबाव में कप्तानी थी. उनकी पारी में दिखावा नहीं था और स्थिति की समझ भरपूर थी. उन्होंने पिच को पढ़ा, धैर्य पर भरोसा किया, और जल्दी के बजाय देर से प्रतिक्रिया दी.

यह स्पष्टता अब पूरी प्लेइंग - 11 में फैलनी चाहिए. इस स्तर पर, T20 क्रिकेट आजादी से ज्यादा काम करने के बारे में है. भूमिकाएं सटीक होनी चाहिए, और रेंज-हिटिंग की तरह ही प्रतिरोध को भी उतना ही महत्व दिया जाता है. दिल्ली की धीमी पिच उस समझ की फिर से परीक्षा लेगी.

गेंदबाजी पर भरोसा
जहां बल्लेबाजी ने सवाल खड़े किए, वहीं गेंदबाजी ने भरोसा दिलाया. हर्षित राणा की चोट के बाद मोहम्मद सिराज की वापसी ने भारत की नई गेंद पर पकड़ को फिर से मजबूत किया. अर्शदीप सिंह के साथ, भारत के पास एक लेफ्ट-राइट पेस कॉम्बिनेशन है जो शुरुआत में दबाव बनाने और उसे बनाए रखने में सक्षम है.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवरों में भारत के कंट्रोल की पुष्टि की. उनकी सटीकता, सूक्ष्म बदलाव और विकेट-टू-विकेट अनुशासन इस फॉर्मेट में भारत के सबसे बड़े फायदे हैं. दिल्ली में ओस की भूमिका कम होने की संभावना को देखते हुए, प्रयोग के बजाय निरंतरता मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए.

फील्डिंग पर ध्यान
USA के खिलाफ भारत की फील्डिंग तेज थी. ऐसी ही फील्डिंग नामीबिया के खिलाफ भी होनी चाहिए. बड़े मैदानों पर, निर्णय और कम्युनिकेशन एथलेटिक क्षमता जितने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं. नामीबिया विरोधियों पर हावी होने के बजाय गलतियों का फायदा उठाने में माहिर है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही नुकसान पहुंचाएगी.

प्रक्रिया का सम्मान करें
नामीबिया शायद सुर्खियों में न हो, लेकिन वह व्यवस्थित, धैर्यवान और टैक्टिकली जागरूक है. इसलिए, भारत का तरीका दिखावटी होने के बजाय प्रोफेशनल होना चाहिए. यह बयानों वाला मैच नहीं है. यह मजबूती बनाने वाला मैच है. USA वाली हार को बैटिंग की ताबड़तोड़ पारी से मिटाने की इच्छा को रोकना चाहिए. इसके बजाय, भारत को एक सधा हुआ पावरप्ले, एक स्थिर मिडिल फेज और कंट्रोल तेजी लाने का लक्ष्य रखना चाहिए.

