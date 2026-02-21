IND vs SA: टी20 वर्ल्ड कप में भारत की फील्डिंग बनी सिर दर्द, ग्रुप स्टेज में छोड़े इतने कैच, जानकर हो जाएंगे हैरान
Team India fielding: टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में भारत की फील्डिंग सबसे ज्यादा खराब रही है.
T20 World Cup 2026: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक अजय रही है. ग्रुप स्टेज में खेले गए चार मैचों में शानदार जीत के साथ उन्होंने टूर्नामेंट के अगले राउंड सुपर 8 में क्वालीफाई किया है. लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद टीम में फील्डिंग का डिपार्टमेंट सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ है. क्योंकि अब ये टूर्नामेंट इस स्टेज पर पहुंच गया है जहां पर फील्डिंग में की गई एक गलती पूरी टीम पर भारी पड़ सकती है, और टूर्नामेंट से बाहर करने का कारण भी बन सकती है.
4 मैच में 9 कैच छूटे
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में अच्छी फील्डिंग नहीं की है. उन्होंने चार मैचों में 9 कैच छोड़े हैं, जो जारी वर्ल्ड कप की 20 टीमों में दूसरा सबसे ज्यादा है. सिर्फ आयरलैंड क्रिकेट टीम ने ही सबसे ज्यादा कैच (10) छोड़े हैं, जबकि नामीबिया की नेशनल क्रिकेट टीम 6 कैच के साथ तीसरे नंबर पर है.
कैच की अहमियत जानते हैं
टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने भी माना है कि T20 वर्ल्ड कप के अहम पड़ावों में कैचिंग बहुत जरूरी होगी. साउथ अफ्रीका के साथ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्कल ने कहा, 'एक चीज जिस पर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वह है हमारी फील्डिंग. हम कैच की अहमियत जानते हैं, जहां भी हम दो रन रोकने के लिए एंगल कम कर सकते हैं और किसी भी बाउंड्री को रोक सकते हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी हिस्से में कैचिंग निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है. दुर्भाग्य से, कोई भी कैच आसान नहीं है, और लड़के इसपर काम कर रहे और बहुत सारे अभ्यास में बहुत सारे कैच पकड़ रहे हैं.'
भारत का अगला मैच
मोर्कल ने आगे जोर दिया कि टफ कैच को पकड़ने से हाई-प्रेशर मैचों के नतीजे पर काफी असर पड़ सकता है. बता दें कि इंडिया ग्रुप स्टेज में बिना हारे सुपर 8 में आ रहा है, और वे इस मोमेंटम को जारी रखना चाहेंगे. टीम इंडिया सुपर 8 में रविवार (22 फरवरी) को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2024 वर्ल्ड कप की रनर-अप साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी.