टी20 वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयार टीम इंडिया? जानिए ताकत और कमजोरियां

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयार है टीम इंडिया आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कितनी तैयार है. टूर्नामेंट का शेड्यूल बीते मंगलवार की शाम को रिलीज किया गया. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप में जाना एक बड़ी चुनौती है. मैं इस बार लीड करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. मुझे उस ट्रॉफी को देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है. हमने सोचा कि हमें यह ट्रॉफी जीतनी ही होगी'.

क्रिकेट के इस महाकुंभ में भारतीय क्रिकेट टीम अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए उतरेगी. भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीता था. अब टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी और कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी. लेकिन उससे पहले सवाल उठता है कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयार है.

हैदराबाद: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है, जबकि इसका समापन 8 मार्च को टूर्नामेंट का विजेता मिलने के साथ होगा. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें 5-5 के चार ग्रुप में हिस्सा लेने वाली हैं. लीग स्टेज के बाद सुपर 8 के मुकाबले होंगे, जिसके लिए हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीमें प्रवेश करेंगी. इस टूर्नामेंट को होस्ट भारत श्रीलंका के साथ मिलकर करने वाला है.

टीम की मजबूत कड़ी साबित होगा ये बल्लेबाज

सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है लेकिन क्या उनकी टीम तैयार है. ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि भारत की टी20 टीम में कुछ कमियां नजर आती है. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा बतौर सलामी बल्लेबाज कमाल का खेल दिखा रहे हैं. उन्होंने टीम के लिए 29 मैचों की 28 पारियों में 2 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 1012 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 37.48 और स्ट्राइक रेट 189.51 का रहा है.

अभिषेक शर्मा (IANS)

ओपनिंग में एक कमजोर कड़ी मौजूद

सूर्या की इस टीम में कमी तब दिखाई देने लगी जब ओपनिंग के पायदान से संजू सैमसन को हटा दिया गया और उनकी जगह पर उपकप्तान बनाकर शुभमन गिल को खिलाया गया. क्योंकि संजू के बतौर टी20 ओपनर भारत के लिए आंकड़े बेहतरीन थे, जबकि गिल के आंकड़े टी20 क्रिकेट में काफी साधारण नजर आते हैं. संजू से पारी की शुरुआत करते हुए 17 मैचों की 17 पारियों में 3 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 522 रन बनाए हैं. गिल ने 33 मैचों की 33 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतकों के साथ 837 रन बनाए हैं.

संजू सैमसन (IANS)

इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को करना होगा बड़ा सुधार

टीम इंडिया के लिए नंबर तीन पर सूर्यकुमार यादव और नंबर 4 पर तिलक वर्मा मौजूद होंगे. सूर्या के नाम 95 टी20 मैचों में 2745 रन हैं लेकिन उनका हालिया फॉर्म चिंता का विषय है, जिससे उन्हें उबरना होगा. तिलक 36 मैचों में 2 शतक और 4 अर्धशतक के साथ 996 रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कई अहम मौकों पर धीमा रहता है, जिससे उन्हें छुटकारा पाना होगा और अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा.

तिलक वर्मा (IANS)

इस ऑलराउंडर को करना होगा गेंदबाजी में बहुत सुधार

टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे मजबूती बन सकते हैं. हार्दिक गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचाते हैं तो वहीं, शिवम दुबे का हालिया फॉर्म चिंता का विषय है. दुबे के बल्ले से रन पहले की तरह नहीं निकल रहे हैं. इसके साथ ही उन्हें गेंदबाजी के काफी सुधार करना होगा और टीम के लिए विकेट चटकाने होंगे.

शिवम दुबे (IANS)

स्पिन गेंदबाजी पर होगा पूरा दारोमदार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत में खेला जाने वाला है. ऐसे में स्पिनर अहम साबित होंगे. भारत के पास अच्छे स्पिनर्स का काफी बेहतरीन बैच है. इसमें वरुण चक्रवर्ती (29 मैच - 45 विकेट), कुलदीप यादव (49 मैच - 88 विकेट), अक्षर पटेल (83 मैच - 79 विकेट) और वाशिंगटन सुंदर (57 मैच - 51 विकेट) शामिल हैं. ऐसे में स्पिन गेंदबाजी भारत की ताकत रहने वाली है.

वरुण चक्रवर्थी (IANS)

भारत का नंबर 1 टी20 बॉलर करेगा तेज गेंदबाजी में मदद

टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह के रूप में वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज मौजूद होगा. उनका साथ भारत के नंबर 1 टी20 गेंदबाज अर्शदीप सिंह देंगे. जो बाएं हाथ के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं और नई गेंद से भी विकेट चटकाते हैं. बुमराह के 80 मैचों में 99 विकेट लिए हैं. तो अर्शदीप के नाम 68 टी20 मैचों में 105 विकेट दर्ज हैं.

अर्शदीप सिंह (IANS)

भारत की ताकत में अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज का शुमार होना शामिल है. हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर कभी भी खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकता है. सूर्या के रूप में कप्तानी का और वर्ल्ड चैंपियन बनने का अनुभव है. टीम का स्पिन डिपार्टमेंट भारत को अधिक मजबूती देता है. भारत की कमजोरियों पर बात करें तो, तिलक का कम स्ट्राइक रेट से खेलना. शिवम दुबे का बॉलिंग में बतौर ऑलराउंडर अच्छा प्रदर्शन न कर पाना शामिल है. ऐसे में भारत को इन सभी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा.