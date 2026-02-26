ETV Bharat / sports

IND vs ZIM: करो या मरो वाले मैच में भारत के सामने जिम्बाब्वे का चैलेंज, टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में हो सकते हैं बड़े बदलाव

करो या मरो वाले मैच में आज भारत-जिम्बाब्वे होंगे आमने सामने ( IANS )

IND vs ZIM Super 8 Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में आज (26 फरवरी) दूसरे मैच में शाम 7 बजे इंडिया और जिम्बाब्वे आमने सामने होंगे. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में दोनों टीमें सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए लड़ेंगे. जो भी टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली श्रीलंका के बाद दूसरी टीम बन जाएगी. इससे पहले दोनों टीमें आज खेले जाने वाले पहले मैच- वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका- के नतीजे पर भी नजर रखेंगी. भारत और जिम्बाब्वे दोनों को ही अपने अपने सुपर 8 के पहले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा है. जहां भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 76 रनों से हार झेलनी पड़ी है वहीं जिम्बाब्वे को वेस्टइंडीज ने 107 रनों से हराकर ग्रुप वन के अंक तालिका में सबसे नीचे धकेल दिया है. इसलिए दोनों ही टीमों के इस मैच में अच्छे रन रेट से मैच जीतने का भी दबाव होगा.