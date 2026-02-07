ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: भारत आज टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान की करेगा शुरुआत, USA से होगा पहला मुकाबला

IND vs USA Match Preview: डिफेंडिंग चैंपियन भारत वानखेड़े में T20 वर्ल्ड कप 2026 में USA के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा.

भारतीय टीम
भारतीय टीम (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 7:31 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से करेगी. जहां उनका सामना USA से होगा, जो कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ यहां तक पहुंचा है. कागज पर भले ही यह टीम भारतीय टीम से काफी कमजोर नजर आती है, लेकिन टी20 में कोई भी टीम कमजोर नहीं समझी जाती.

भारत की तैयारी शानदार रही है
भारतीय टीम तैयारी के साथ टूर्नामेंट में प्रवेश कर रही है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से होम सीरीज जीत सबके सामने है. टीम तय है, भूमिकाएं परिभाषित हैं, जो बचा है वह है प्रदर्शन. इस टीम का अधिकांश फोकस बल्लेबाजी क्रम के शीर्ष पर है, जहां अभिषेक शर्मा भारत के सीजन की ड्राइविंग फोर्स के रूप में उभरे हैं.

पावरप्ले में निडर और एक बार सेट होने के बाद लगातार, वह गेंदबाजों के अपनी लेंथ खोजने से पहले ही गति लाते हैं. यह अब उनका मंच है, वादे के तौर पर नहीं, बल्कि मौजूदगी के तौर पर. उनके साथ, ईशान किशन ऐसी फॉर्म के साथ लौटे हैं जो बहस खत्म करने के लिए काफी है. एक शानदार घरेलू सीजन, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20I शतक, और वार्म-अप में 20 गेंदों में 53 रन ने दस्ताने और ओपनिंग स्लॉट दोनों को सुरक्षित कर लिया है. यह इरादे के साथ इरादे का मेल है.

उनके पीछे मजबूत मिडिल ऑर्डर
सूर्यकुमार यादव की कल्पना, हार्दिक पांड्या की ताकत और संतुलन, और रिंकू सिंह का अंत में शांत स्वभाव. यह एक ऐसा बल्लेबाजी क्रम है जो गेंदबाजों पर तब तक दबाव बनाने के लिए है जब तक कि नियंत्रण वैकल्पिक न हो जाए.

गेंदबाजी में, भारत ने विशेषज्ञता पर ध्यान दिया है. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शुरुआत और अंत में स्पष्टता लाते हैं. हर्षित राणा की तेज गेंदबाजी बीच के ओवरों में असरदार होती है, जबकि वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन, कुलदीप की लगातार कोशिश और अक्षर पटेल का पार्टनरशिप तोड़ने का काम, बल्लेबाजों के सेट होने के बाद उनकी लय बिगाड़ने के लिए डिजाइन किया गया है. यह टीम सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं बनी है. यह विरोधी टीम पर दबदबा बनाने के लिए बनी है.

USA तैयार है
USA के लिए, ओपनिंग नाइट जिम्मेदारी से ज्यादा मौके के बारे में होगी. वे वानखेड़े में बिना किसी इतिहास के आए हैं, लेकिन यादों के बिना नहीं. 2024 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर उनकी जीत अभी भी यह तय करती है कि वे ऐसे पलों को कैसे देखते हैं, मेहमान के तौर पर इजाजत मांगने वाले नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम के तौर पर जो समझती है कि T20 गेम कितनी जल्दी नतीजे पलट सकते हैं.

मोनंक पटेल की लीडरशिप उस बदलाव को दिखाती है. शोर की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी की जरूरत है. USA को हर फेज जीतने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ फेज निर्णायक रूप से जीतने हैं, और बाकी को संभालना है.

उनके पास भरोसेमंद खिलाड़ी हैं. मुंबई में जन्मे और इन कंडीशंस से अच्छी तरह वाकिफ सौरभ नेत्रावलकर, रहस्य के बजाय जानकारी के फायदे के साथ बॉलिंग की शुरुआत करेंगे. उनका लेफ्ट-आर्म एंगल और कंट्रोल USA को शुरुआती सवाल पूछने का सबसे अच्छा मौका देता है. सूर्या, जिनके साथ उन्होंने अपने इंडिया के दिनों में खेला है, वह उनका टारगेट होंगे.

दूसरी ओर, अली खान, अभिषेक की तरह की हिटिंग के लिए एकदम सही हैं. वह पेस लाते हैं, जो सेट बल्लेबाजों को भी परेशान कर सकती है. नोस्थुश केनजिगे और हरमीत सिंह तब कंट्रोल देते हैं जब बल्लेबाज हावी होने लगती है. यह एक ऐसा बॉलिंग ग्रुप है जो डराने के लिए नहीं, बल्कि दबाव बनाने के लिए बनाया गया है.

बैटिंग में, एंड्रीज गौस और मिलिंद कुमार मार्जिन को समझते हैं, वह एक पार्टनरशिप, वह एक ओवर जो मोमेंटम बदल देता है. वह एक पल जब स्टैंड्स में सन्नाटा छा जाता है. इस फॉर्मेट में, यह काफी हो सकता है.

वानखेड़े की पिच और कंडीशंस
वानखेड़े खुद एक बड़ा बराबरी का मैदान है. लाल मिट्टी की पिच बाउंस और पेस का वादा करती है. छोटी स्क्वायर बाउंड्री रिस्क लेने के लिए बुलाती हैं. और एक बार जब ओस जम जाती है, जैसा कि लगभग निश्चित रूप से होगा, तो कंट्रोल मुश्किल हो जाता है. टॉस मायने रखता है. अनुकूलन क्षमता ज्यादा मायने रखती है. यह मैदान इरादे को इनाम देता है लेकिन हिचकिचाहट को सजा देता है. गेंद गीली होने के बाद यह प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता.

वानखेड़े में, ओस का फैक्टर सिर्फ मौसम का डिटेल नहीं है - यह एक गेम-चेंजर है जो अक्सर रात के मैचों के नतीजे तय करता है. टॉस जीतना जरूरी है. लेकिन अगर आपको जानना ही है, तो SKY का रिकॉर्ड बहुत खराब है - 2025 में लगातार 16 टॉस हारे. यहां तक ​​कि धोनी भी कहते हैं कि उन्हें ओस के फैक्टर से डर लगता है.

मुंबई में, खासकर फरवरी में, जैसे ही सूरज डूबता है और तापमान 24°C के आसपास गिरता है, आउटफील्ड पर नमी बहुत ज्यादा जम जाती है. स्पिनरों के लिए गेंद साबुन की तरह हो जाती है. वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव जैसे स्पिनरों के लिए गेंद को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे वे गेंद को घुमाने और लेंथ को कंट्रोल करने की अपनी क्षमता खो देते हैं.

तेज गेंदबाजों के लिए, वेरिएशन के लिए सीम को पकड़ना एक बुरे सपने जैसा हो जाता है. जसप्रीत बुमराह अक्सर इसके लिए पानी की बाल्टी में भीगी हुई गेंद से प्रैक्टिस करके तैयारी करते हैं.

वानखेड़े में दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को फायदा
ऐतिहासिक रूप से, वानखेड़े में दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को स्किडिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होता है. जब पिच ओस से थोड़ी गीली हो जाती है, तो गेंद सतह पर ग्रिप नहीं करती; इसके बजाय, यह बल्ले पर फिसलती है. इससे सूर्यकुमार यादव या अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज़ों के लिए अपने शॉट्स को टाइम करना आसान हो जाता है.
गीली आउटफील्ड असल में गेंद को थोड़ा धीमा कर देती है अगर वह घास पर सपाट गिरती है, लेकिन एक बार जब यह इनर सर्कल से आगे निकल जाती है, तो नमी के कारण गेंद टर्फ पर और भी तेजी से फिसलती है.

वानखेड़े टॉस स्टैटिस्टिक्स
लाइट में खेले गए T20 मैचों में, चेज करने वाली टीमों का जीत का प्रतिशत लगभग 65-70 प्रतिशत रहता है. चेज करने वाली टीमों के लिए अक्सर आखिरी 5 ओवरों में प्रति ओवर 10+ का रन रेट बनाए रखना आसान होता है क्योंकि गेंदबाज़ अपना मुख्य हथियार कंट्रोल खो देते हैं.

टैक्टिकल जवाबी उपाय
उम्मीद है कि दूसरी गेंदबाजी करने वाली टीम (जो टॉस हारेगी) बुरादा इस्तेमाल करेगी, जिसे गेंदबाज़ ग्रिप बनाए रखने के लिए लगातार अपने हाथों और गेंद पर लगाते हैं. सूर्यकुमार यादव या मोनांक पटेल जैसे कप्तान अंपायरों से बार-बार बात करते दिखेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि हर गेंद के बाद तौलिए से गेंद को सुखाया जाए.

इसलिए, 7 फरवरी को शाम 6:30 बजे टॉस जीतना आधी लड़ाई जीतने जैसा होगा. अगर भारत टॉस जीतता है और गेंदबाजी चुनता है, तो USA के गेंदबाजों को गीली आउटफील्ड पर भारत के पावर-हिटर के सामने किसी भी टोटल का बचाव करना मुश्किल होगा.

सिर्फ मैच 1 से कहीं ज्यादा
भारत के लिए, यह माहौल बनाने के बारे में है, सिर्फ तमाशे से नहीं, बल्कि अनुशासन के साथ टाइटल डिफेंस की शुरुआत करना. टूर्नामेंट को यह याद दिलाना कि गहराई अभी भी मायने रखती है. USA के लिए, यह प्रासंगिकता के बारे में है। यह मुकाबले में इतने लंबे समय तक बने रहने के बारे में है कि विश्वास वह कर सके जो उसने पहले किया है, निश्चितता को मुश्किल बनाना. रात के आखिर तक, एक टीम अपनी स्थिति पक्की कर लेगी. दूसरी टीम एक बार फिर उम्मीदों की हद को परखेगी.

TAGGED:

IND VS USA MATCH PREVIEW
INDIA VS USA MATCH PREVIEW
भारत यूएसए मैच
टी20 वर्ल्ड कप 2026
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.