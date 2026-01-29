हिस्ट्री रिपीट करेंगे, पड़ोसी को डिफीट करेंगे, IND vs PAK टी20 वर्ल्ड कप मैच का प्रोमो जारी
IND vs PAK Promo: भारत और पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को आमने सामने होंगे.
Published : January 29, 2026 at 5:22 PM IST
हैदराबाद: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े मैच के प्रमोशनल वीडियो ने फैंस में और ज्यादा रोमांच भर दिया है. प्रोमो में ग्रेटेस्ट राइवलरी कहने पर पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा गया है. ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रोमो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज के प्रोमो का सीधा जवाब हो, जिसमें नो हैंडशेक का जिक्र करके भारत पर तंज कसा गया था.
IND vs PAK मैच का प्रोमो
स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी किए गए IND vs PAK मैच के प्रोमो में भारतीय यूट्यूबर अभिषेक मल्हान इंडियन टीम की जर्सी पहने कुछ फैंस के साथ नजर आ रहे हैं, जो वीडियो में एक पाकिस्तानी समर्थक का मजाकिया अंदाज में ग्रेटेस्ट राइवलरी का मतलब बता रहे हैं, कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप में 7-1 को 8-1 करना है. साथ में ये भी कहते हें कि हिस्ट्री रिपीट करेंगे, पड़ोसी को डिफीट करेंगे.
भारत पाकिस्तान के #T20WorldCup मैच के लिए स्टार स्पोर्ट्स का विज्ञापन देखिए।#IndVsPak pic.twitter.com/5xtUBlB6dP— Mukesh Mathur (@mukesh1275) January 29, 2026
भारत पाकिस्तान की राइवलरी
बात दें कि हाल के सालों में भारत पाकिस्तान की राइवलरी एकतरफा होती जा रही है. पिछले साल एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को तीन बार हराया. जिससे ये साफ हो गया कि अब इन दोनों टीमों के बीच वो राइवलरी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी. लेकिन अब खेल से ज्यादा दोनों देशों के बीच राजनीतिक राइवलरी ज्यादा बढ़ गई है, जिसका असर मैदान पर भी नजर आने लगा है.
एशिया कप से उठा नया विवाद
पिछले साल खेले गए एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया. उसके बाद जब टीम इंडिया के खिलाड़ियों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया तो मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी दने से ही मना कर दिया और वो ट्रॉफी को अपने साथ लेकर चले गए. ये सब चीजें अब भारत पाकिस्तान के मैच और ज्यादा रोमांचक बना रहा है.
This time, belief is stronger than the record books. 🔥@ImRo45’s message is clear - this team knows what it takes.— Star Sports (@StarSportsIndia) January 26, 2026
Defending champions are ready to repeat the history & defeat the history, rewriting what’s never been done before. 💙
One nation. One team. One mission. 🏆
ICC… pic.twitter.com/31V97oc84O
IND vs PAK टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच
बता दें कि भारत इस टी20 वर्ल्ड कप का सह मेजबानी है, लेकिन वो 15 फरवरी को पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए श्रीलंका का सफर करेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान ने ICC इवेंट में हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक तीसरे देश में एक दूसरे के साथ खेलने का फैसला किया है. इस वजह से 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.