बांग्लादेश की जगह इस टीम की हुई टी20 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री
T20 World Cup 2026: ICC ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है.
Published : January 24, 2026 at 5:21 PM IST
T20 World Cup 2026: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया है. जिसके साथ दो हफ्ते ज्यादा चला गतिरोध अब खत्म हो गया.
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम बुलबुल को एक ईमेल के जरिए आईसीसी के गवर्निंग बॉडी द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी दी. जिसमें कहा गया है कि स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह ले ली ही.
ईमेल में ये भी कहा गया है कि बीसीबी ने भारत आने के बारे में फैसला करने के लिए दिए गए 24 घंटे की समय सीमा के बाद ICC को आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए यह फैसला लिया गया है.
बता दें कि इससे एक दिन पहले BCB ने आईसीसी को आधिकारिक तौर पर सूचित करने से पहले ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी टीम को भारत ने भेजने का ऐलान किया और टी20 वर्ल्ड के बायकॉट की भी घोषणा कर दी.
विवाद का कारण
भारत और बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के बाद आईपीएल से रिलीज कर दिया गया. जिसके बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार कर दिया और श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग कर दी.
स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप में एंट्री
बांग्लादेश के अपनी जिद पर अड़े रहने की वजह से टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के लिए रास्ता खुल गया. ये टीम अब तक पांच टी20 वर्ल्ड कप खेल चुकी है. लेकिन वो कभी सुपर 8 में नहीं पहुंच सकी. 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए स्कॉटलैंड यूरोपिय क्वालिफायर का हिस्सा थी, लेकिन वे वहां इटली, नीदरलैंड और जर्सी से पीछे रहे, जिसकी वजह से वो सीधा टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाए. लेकिन उनको ICC रैंकिंग बेहतर होने की वजह से बांग्लादेश के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया.
स्कॉटलैंड का ग्रुप
बांग्लादेश की जगह लेने के बाद स्कॉटलैंड अब इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल के साथ ग्रुप C में शामिल होगा. उसका पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होगा.