टी20 वर्ल्ड कप: ICC ने बांग्लादेश को दिया जोर का झटका, भारत में ही खेलने होंगे सारे मैच

ICC और BCB की बातचीत रही असफल इसके बाद पिछले कई हफ्तों से, ICC और BCB लगातार और रचनात्मक बातचीत कर रहे थे, जिसका स्पष्ट उद्देश्य बांग्लादेश की टूर्नामेंट में भागीदारी को सक्षम बनाना था, लेकिन बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा.जबकि आईसीसी का कहना था कि शेड्यूल फाइनल होने के बाद मैच शिफ्ट करना असंभव है.

बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते रिश्तों के कारण देश में उठते विवाद के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर को IPL 2026 टीम से हटाने का निर्देश दिया था. जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में सुरक्षा का हवाला देते हुए वहां मैच खेलने से मना कर दिया.

ICC ने कहा कि उसने ये फैसला बांग्लादेश के भारत में सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें भारत में टूर्नामेंट के किसी भी वेन्यू पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों, अधिकारियों, मीडिया या फैंस को कोई खतरा नहीं पाया गया.

हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को आधिकारिक बयान जारी करके ये कंफर्म कर दिया है कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच शेड्यूल के अनुसार भारत में ही खेले जाएंगे.

यह फैसला ICC बोर्ड की मीटिंग के बाद आया, जिसमें सभी सदस्य शामिल थे और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. इस दौरान, ICC ने विस्तृत जानकारी साझा की है, जिसमें स्वतंत्र सुरक्षा आकलन, व्यापक वेन्यू-स्तरीय सुरक्षा योजनाएं, और मेजबान अधिकारियों से औपचारिक आश्वासन शामिल हैं, जिनमें से सभी ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में बांग्लादेश टीम की सुरक्षा के लिए कोई सत्यापित खतरा नहीं है.

ICC का फैसला

उन्होंने ये भी कहा कि इन प्रयासों के बावजूद, BCB अपनी स्थिति पर कायम रहा, और बार-बार टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी को अपने एक खिलाड़ी के घरेलू लीग में शामिल होने से जुड़ी एक अकेली, अलग और असंबंधित घटना से जोड़ता रहा. इस जुड़ाव का टूर्नामेंट के सुरक्षा ढांचे या ICC टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी को नियंत्रित करने वाली शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ता है.

बयान में ये भी कहा गया कि ICC के वेन्यू और शेड्यूलिंग के फैसले ऑब्जेक्टिव खतरे के आकलन, होस्ट की गारंटी और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की तय शर्तों से तय होते हैं, जो सभी 20 हिस्सा लेने वाले देशों पर समान रूप से लागू होते हैं. किसी भी स्वतंत्र सुरक्षा रिपोर्ट के अभाव में जो बांग्लादेश टीम की सुरक्षा से समझौता करती हो, ICC मैच की जगह नहीं बदल सकता.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश का शेड्यूल

बता दें कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में है. जहां वो 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड से मुकाबला करेगा. इसके बाद 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से मुकाबला होगा.

अगर बांग्लादेश इस बड़े इवेंट से हट जाता है, तो उम्मीद है कि स्कॉटलैंड उसकी जगह लेगा, यह टीम टी20 इंटरनेशनल में 14वें नंबर पर है और पहले से क्वालीफाई न करने वाली सबसे ऊंची रैंक वाली टीम है.