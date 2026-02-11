ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारियां, लिस्ट में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का भी नाम शामिल

Highest partnerships in T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़े साझेदारी का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के नाम है.

फिन एलन और टिम सेफर्ट
फिन एलन और टिम सेफर्ट (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Highest partnerships in T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू हो गया है. टूर्नामेंट में पहली बार 20 टीमें भाग ले रही हैं और हर टीम शानदार खेल का प्रदर्शन भी कर रही है. टूर्नामेंट के चौथे ही दिन मंगलवार 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और यूएई के बीच टूर्नामेंट का 11वां मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया. जिसमें कीवी टीम 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही.

कीवी टीम के ओपनरों की शानदार अर्धशतकीय पारी और रिकॉर्ड साझेदारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 174 रनों से लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए 15.2 ओवर में ही आसानी से हासिल कर लिया. फिन एलन ने 50 गेंद में 5 चौके और 5 छक्के की मदद से नाबाद 84 रन बनाए, जबकि उनके साथी खिलाड़ी टिम सेफर्ट ने 42 गेंद में नाबाद 89 रनों की तेज पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 3 छक्के भी लगाए, जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

175 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी
इस शानदार जीत के साथ न्यूजीलैंड के दोनों ओपनरों ने 175 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी भी की, जो वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी भी बन गई. इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और जोस बटलर के नाम था, जिन्होंने 170 रनों की साझेदारी की. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के रिली रॉसो और क्विंटन डिकॉक के बीच 168 रनों की साझेदारी है.

जबकि चौथे नंबर पर 166 रन की पार्टनरशिप है जो श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने के नाम है. वहीं इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर वर्ल्ड में उभरती हुई नई टीम अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं. जब इब्राहिम जादरान और रहमानुल्ला गुरबाज के बीच 154 रनों की साझेदारी हुई थी.

टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारियां

  • 175* - टिम सीफर्ट और फिन एलन (NZ) बनाम यूएई, चेन्नई, 2026
  • 170* - जोस बटलर और एलेक्स हेल्स (ENG) बनाम भारत, एडिलेड, 2022
  • 168 - क्विंटन डी कॉक और रिली रोसौ (SA) बनाम बांग्लादेश, सिडनी, 2022
  • 166 - महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा (SL) बनाम वेस्टइंडीज, बारबाडोस, 2010
  • 154 - इब्राहिम जद्रान और रहमानुल्लाह गुरबाज (AFG) बनाम यूगांडा, प्रोविडेंस 2024

ये भी पढ़ें

T20 World Cup: न्यूजीलैंड-पाकिस्तान ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, नीदरलैंड्स ने भी किया कमाल

नीदरलैंड्स ने टी20 वर्ल्ड कप मे रचा इतिहास, सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली बनी पहली एसोसिएट टीम

TAGGED:

HIGHEST PARTNERSHIPS IN T20 WC
टी20 वर्ल्ड कप की बड़ी साझेदारी
PARTNERSHIPS IN T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026
20 WORLD CUP HIGHEST PARTNERSHIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.