टी20 वर्ल्ड कप को लेकर उठा राजनैतिक विवाद, शेड्यूल आने के बाद भड़का ये बड़ा राजनेता, जानिए क्या कहा?

T20 WC 2026 Final Venue Controversy: आगामी टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यू पर राजनैतिक विवाद खड़ा हो गया है. आइए इस बारे में जानते हैं....

T20 World Cup 2026
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 11:26 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान बीते मंगलवार हो चुका है. इस शेड्यूल के अनुसार आगामी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस ऐलान के बाद ही वर्ल्ड कप में राजनीति की एंट्री होती हुई नजर आ रही है.

दरअसल, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे ने आने वाले T20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि, हर बड़ा फाइनल अहमदाबाद में क्यों हो रहा है.

T20 World Cup 2026
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (IANS)

2011 के फाइनल की याद दिलाई
आदित्य ठाकरे ने अपनी पोस्ट में कहा, 'अहमदाबाद पहले ही वर्ल्ड कप फाइनल होस्ट कर चुका है और ICC को दूसरे पारंपरिक क्रिकेट वेन्यू पर भी विचार करना चाहिए. मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए सबसे सही वेन्यू है'. उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल की भी याद दिलाई और कहा, 'वानखेड़े स्टेडियम ने दुनिया के सबसे यादगार क्रिकेट फाइनल में से एक होस्ट किया था'.

पारंपरिक क्रिकेट शहरों के साथ अन्याय
आदित्य ठाकरे ने पोस्ट में लिखा, 'अहमदाबाद में हर फाइनल होस्ट करने का क्या मतलब है? क्या यह एक पारंपरिक क्रिकेट वेन्यू है? मुंबई क्यों नहीं? वानखेड़े सबसे अच्छा ऑप्शन है. मुझे उम्मीद है कि आईसीसी पॉलिटिक्स और पार्टीबाजी में नहीं फंसेगा'.

उन्होंने यह भी कहा कि ईडन गार्डन्स (कोलकाता), एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई) और आईएस बिंद्रा स्टेडियम (मोहाली) जैसे मशहूर मैदान भी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल होस्ट करने में पूरी तरह काबिल हैं. ठाकरे ने आरोप लगाया कि अचानक बढ़ती पार्टीबाजी की वजह से पारंपरिक क्रिकेट शहरों के साथ नाइंसाफी हो रही है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका में आठ जगहों पर कुल 55 मैच खेले जाएंगे. भारत में दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई को मैचों की मेजबानी सौंपी गई है, जबकि श्रीलंका में कोलंबो, कैंडी और एक दूसरी जगह चुनी गई है. इटली भी पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा. चार ग्रुप से आठ टीमें सुपर आठ में एंट्री करेंगी, सेमीफाइनल कोलकाता/कोलंबो और मुंबई में खेले जाएंगे. फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा.

सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव (ANI)

कौन सा स्टेडियम बड़ा है, अहमदाबाद बनाम मुंबई
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की कैपेसिटी 33,500 है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कैपेसिटी 1.32 लाख है. कुल मिलाकर अहमदाबाद की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है. अगर फाइनल यहीं होता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट फैंस फाइनल मैच देख पाएंगे. फाइनल मैच से पहले शेड्यूल को लेकर हुए विवाद ने वर्ल्ड कप को और भी विवादित बना दिया है. देखना होगा कि आईसीसी इस पॉलिटिकल विवाद पर क्या जवाब देता है.

ये खबर भी पढ़ें : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी, रोहित को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

