T20 World Cup 2026: इंग्लैंड सबसे बड़े उलटफेर से बचा, श्रीलंका-न्यूजीलैंड ने भी जीत के साथ किया आगाज

T20 World Cup 2026 Day Two: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने जीत दर्ज की.

T20 World Cup 2026 Day Two
टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा दिन (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 6:01 AM IST

4 Min Read
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा दिन (8 फरवरी) भी पहले दिन की तरह काफी ज्यादा रोमांच से भरा रहा. जहां पहले मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेज करके जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड की टीम नेपाल जैसी टीम से हारने से बाल बाल बचा. जबकि तीसरे मैच में मेजबान श्रीलंका ने आयरलैंड को मात देकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की है.

NZ vs AFG: न्यूजीलैंड ने सबसे बड़ा रन चेज किया
न्यूजीलैंड ने सोमवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ग्रुप डी के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया. कीवी टीम ने अफगानिस्तान के 183 रनों के विशाल टारगेट को 13 गेंदें बाकी रहते ही हासिल कर लिया. इसके साथ उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा सफल चेज का रिकॉर्ड भी बना दिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था, जिन्होंने एशिया कप 2022 के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ 176 रन चेज किया था.

मैच में टिम सेफर्ट ने 42 गेंदों में 7 चौके और तीन छक्कों की मदद से 65 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने 25 गेंद में 42, चैपमैन ने 17 में 28, डेरिल मिशेल 14 में 25 और कप्तान सेंटनर 8 गेंद 17 रन बनाकर मैच को जीता दिया. वहीं अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज ने 22 में 27 और गुलबदिन नायब 35 में 63 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन ये उनकी टीम को मैच जीतने के लिए काफी नहीं था.

ENG vs NEP: इंग्लैंड बड़ा उलटफेर होने से बचा
दिन का दूसरा मैच ग्रुप सी के दो बार की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और नेपाल के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 184 रन बनाने में सफल रहा. लेकिन वो इस मैच को किसी तरह से केवल 4 रन से ही जीतने में सफल हो पाया. क्योंकि नेपाल आखिरी 7 गेंद में 10 रन नहीं बना सका. वो 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 180 रन ही बना पाए.

कप्तान रोहित पौडेल के 34 में 39, दीपेंद्र सिंह 29 में 44 और आखिर में लोकेश बम के 20 में 39 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत नेपाल T20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज करने के करीब पहुंच गया. हालांकि, सैम करन ने शानदार आखिरी ओवर फेंका, 10 रन बचाकर इंग्लैंड को एक रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाई. ऑलराउंडर विल जैक्स ने इंग्लैंड को एक मजबूत फिनिश दिया, उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 39 रन बनाए, उसके बाद 2 ओवर में 17 रन देकर एक विकेट भी लिए. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.

SL vs IRE: श्रीलंका ने 20 रन से जीता मैच
दिन का तीसरा मैच T20 विश्व कप के ग्रुप बी के मेबान श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला गया. जिसमें मेजबान टीम ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयरलैंड को 20 रनों से हरा दिया. टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, श्रीलंका एक समय 87/4 पर संघर्ष कर रहा था, जिसमें बीच के ओवरों में एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी, लेकिन कामिंदु मेंडिस की सिर्फ 19 गेंदों पर 44 रनों की तूफानी पारी और कुसल मेंडिस की 43 गेंदों पर नाबाद 56 रनों की पारी ने उन्हें 163/6 के अच्छे स्कोर तक पहुंचाया. कामिंदु मेंडिस को उनकी तेज पारी खेलने की वजह से प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.

उसके बाद श्रीलंका की स्पिन जोड़ी महेश थीक्षाना और वानिंदु हसरंगा ने तीन-तीन विकेट लेकर आयरलैंड को 19.5 ओवर में 143 रनों पर ऑल आउट कर दिया. थीक्षाना ने अपने चार ओवरों में 3-23 विकेट लिए, जबकि हैमस्ट्रिंग में परेशानी के बावजूद हसरंगा ने 3-25 का शानदार स्पेल डाला. यह एक आसान जीत नहीं थी, लेकिन श्रीलंका ने दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किए, जिससे ग्रुप बी में उनकी स्थिति मजबूत हो गई.

टी20 वर्लड कप के तीसरे दिन यानी 9 फरवरी को पहला मैच स्कॉटलैंड बनाम इटली, दूसरा मैच जिम्बाब्वे बनाम ओमान और तीसरा मैच दक्षिण अफ्रीका बनाम कनाडा के बीच खेला जाएगा.

संपादक की पसंद

