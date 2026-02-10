ETV Bharat / sports

T20 World Cup: आज भी होंगे तीन मैच, जानें किस टीम का किससे होगा मुकाबला?

T20 World Cup Day 4: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन यानी 10 फरवरी को पहला मैच नीदरलैंड्स और नामीबिया के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच 11 बजे से शुरू हो जाएगा. कोलंबो में अपने शुरुआती मैच में नीदरलैंड्स को पाकिस्तान से तीन विकेट से करीबी हार का सामना करना पड़ा था. वहीं नामीबिया अपना पहला मैच खेल रहा है.

ये नामीबिया का चौथा T20 वर्ल्ड कप कैंपेन है. गेरहार्ड इरास्मस की लीडरशिप में, टीम अपनी ऑल-राउंड ताकत पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जिसमें जान फ्राइलिंक और जेजे स्मिट हर कंडीशन में बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं.

दोनों टीमों के स्क्वाड

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), मैक्स ओ'डॉड, जैक लायन-कैशेट, कॉलिन एकरमैन, बास डी लीडे, माइकल लेविट, टिम वैन डेर गुगटेन, साकिब ज़ुल्फ़िकार, नोआ क्रोस, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, रोलोफ वैन डेर मर्व.

नामीबिया: मालन क्रूगर, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जान फ़्राइलिंक, लोरेन स्टीनकैंप, जान बाल्ट, डायलन लीचर, जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन, जान निकोल लॉफ़्टी-ईटन, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, विलेम मायबर्ग, मैक्स हेइंगो.

आज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड बनाम यूएई

आज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड और यूएई के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. जो दोपहर तीन बजे से शुरू होगा. न्यूजीलैंड ने रविवार को अफगानिस्तान को पांच विकेट से हराकर अपने कैंपेन की अच्छी शुरुआत की. ओपनर टिम सीफर्ट ने 183 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 65 रन की शानदार पारी खेली और ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने उनका अच्छा साथ दिया, जिन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 42 रन बनाए.

दूसरी तरफ, UAE टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलेगा. यह टीम 2024 एडिशन के लिए क्वालीफाई न कर पाने के बाद वर्ल्ड कप में वापसी कर रही है. UAE ने हाल ही में बांग्लादेश को बाइलेटरल T20 सीरीज में हराया था और एशिया कप में पाकिस्तान को डरा दिया था, और वे अपने कैंपेन की शुरुआत में और भी बड़े विकेट लेने की उम्मीद करेंगे.