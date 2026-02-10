T20 World Cup: आज भी होंगे तीन मैच, जानें किस टीम का किससे होगा मुकाबला?
T20 World Cup Today Match: टी20 वर्ल्ड कप के चौथे दिन नीदरलैंड्स बनाम नामीबिया, न्यूजीलैंड बनाम यूएई और पाकिस्तान बनाम यूएसए के बीच खेला जाएगा.
Published : February 10, 2026 at 10:58 AM IST
T20 World Cup Day 4: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन यानी 10 फरवरी को पहला मैच नीदरलैंड्स और नामीबिया के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच 11 बजे से शुरू हो जाएगा. कोलंबो में अपने शुरुआती मैच में नीदरलैंड्स को पाकिस्तान से तीन विकेट से करीबी हार का सामना करना पड़ा था. वहीं नामीबिया अपना पहला मैच खेल रहा है.
ये नामीबिया का चौथा T20 वर्ल्ड कप कैंपेन है. गेरहार्ड इरास्मस की लीडरशिप में, टीम अपनी ऑल-राउंड ताकत पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जिसमें जान फ्राइलिंक और जेजे स्मिट हर कंडीशन में बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं.
दोनों टीमों के स्क्वाड
नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), मैक्स ओ'डॉड, जैक लायन-कैशेट, कॉलिन एकरमैन, बास डी लीडे, माइकल लेविट, टिम वैन डेर गुगटेन, साकिब ज़ुल्फ़िकार, नोआ क्रोस, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, रोलोफ वैन डेर मर्व.
नामीबिया: मालन क्रूगर, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जान फ़्राइलिंक, लोरेन स्टीनकैंप, जान बाल्ट, डायलन लीचर, जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन, जान निकोल लॉफ़्टी-ईटन, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, विलेम मायबर्ग, मैक्स हेइंगो.
आज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड बनाम यूएई
आज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड और यूएई के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. जो दोपहर तीन बजे से शुरू होगा. न्यूजीलैंड ने रविवार को अफगानिस्तान को पांच विकेट से हराकर अपने कैंपेन की अच्छी शुरुआत की. ओपनर टिम सीफर्ट ने 183 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 65 रन की शानदार पारी खेली और ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने उनका अच्छा साथ दिया, जिन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 42 रन बनाए.
दूसरी तरफ, UAE टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलेगा. यह टीम 2024 एडिशन के लिए क्वालीफाई न कर पाने के बाद वर्ल्ड कप में वापसी कर रही है. UAE ने हाल ही में बांग्लादेश को बाइलेटरल T20 सीरीज में हराया था और एशिया कप में पाकिस्तान को डरा दिया था, और वे अपने कैंपेन की शुरुआत में और भी बड़े विकेट लेने की उम्मीद करेंगे.
दोनों टीमों के स्क्वाड
न्यूजीलैंड: टिम सेफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉन्वे.
यूएई: आर्यांश शर्मा (विकेट कीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद ज़ोहैब, अलीशान शराफू, हर्षित कौशिक, मयंक कुमार, ध्रुव पराशर, मुहम्मद अरफ़ान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सोहैब खान, मुहम्मद फारूक.
आज का तीसरा मैच पाकिस्तान बनाम यूएसए
आज के तीसरे मैच में पाकिस्तान कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में अमेरिका का सामना करेगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. पाकिस्तान ने अपने कैंपेन की शुरुआत नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन विकेट की करीबी जीत के साथ की.
अब जब उनका सामना USA से होगा, तो 2024 टी20 वर्ल्ड कप की यादें ताजा हो जाएंगी, जहां पाकिस्तान को अमेरिका ने सुपर ओवर में हराया था, जिससे टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ था.
USA ने अपने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया के खिलाफ शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद मैच में एंट्री की. हालांकि, टीम की बैटिंग उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जिससे 29 रन से हार मिली. वे वापसी करना चाहेंगे और बॉलिंग-फ्रेंडली सतह पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन-अप को चुनौती देंगे.
दोनों टीमों का स्क्वाड
पाकिस्तान: साईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, फखर जमान, नसीम शाह, ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक.
यूएसए: एंड्रीज गौस (विकेट कीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, मोनंक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वैन शल्कविक, अली खान, सौरभ नेत्रवलकर, शेहान जयसूर्या, नोस्तुश केंजीगे, जसदीप सिंह, शायन जहांगीर.