T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका-जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड ने जीते अपने अपने मैच, तीनों मैच में तेज गेंदबाज बने प्लेयर ऑफ दि मैच
T20 World Cup 2026 Day 3 Match Results: टी20 वर्ल्ड कप के तीसरे दिन इटली, ओमान और कनाडा को हार का सामना करना पड़ा.
Published : February 10, 2026 at 12:03 AM IST
T20 World Cup 2026 Day 3 Match Results: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे दिन यानी 9 फरवरी को तीन मैच खेले गए. जो की ज्यादा रोमांचक नहीं थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका-जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड को मैच जीतने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.
SA vs CAN: दक्षिण अफ्रीका ने कनाड का दी मात
T20 वर्ल्ड कप 2024 के उपविजेता दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ग्रुप D के मैच में कनाडा पर 57 रनों की शानदार जीत दर्ज की. एडेन मार्करम के 32 पर 59, मिलर के 23 पर 39 और स्टब्स के 19 में 34 रनों की जोरदार आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका 20 ओवरों में 213/4 का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहा. गेंद से कनाडा की एकमात्र उल्लेखनीय उपलब्धि अंश पटेल की थी, जिन्होंने अपने चार ओवरों में 31 रन देकर 3 विकेट लिए
214 के जवाब में कनाडा के बल्लेबाज संघर्ष करते रहे और पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 156 रन ही बना पाई. नवनीत धालीवाल ने 49 गेंदों में 64 रन बनाए और कनाडा के लिए टॉप स्कोरर रहे. एनगिडी बॉल से सबसे अच्छे परफॉर्मर रहे, उन्होंने अपने चार ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए. मार्को जेनसेन ने दो विकेट लेकर उनका साथ दिया, जबकि कगिसो रबाडा और कॉर्बिन बॉश ने एक-एक विकेट लिया. एनगिडी को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.
ZIM vs OMAN: जिमबाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से हराया
जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन की शानदार शुरुआत करते हुए ओमान के खिलाफ आठ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. सोमवार को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड (SSC) में टूर्नामेंट के आठवें मैच में उन्होंने सिर्फ 13.3 ओवर में 103 रनों का आसान लक्ष्य 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. ब्रायन बेन्नेट 48 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि टेलर ने 30 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 31 रन बनाए, लेकिन वो चोट के कारण रिटायर हो गए.
इससे पहले, तेज गेंदबाजों की तिकड़ी ब्लेसिंग मुज़ारबानी, रिचर्ड नगारवा और ब्रैड इवांस ने तीन-तीन विकेट लिए, जिससे जिम्बाब्वे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद ओमान को 19.5 ओवर में 103 रन पर ऑल आउट कर दिया था. ब्लेसिंग मुजारबानी को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.
ITA vs SCO: स्कॉलैंड ने इटली को 73 रनों से दी मात
स्कॉटलैंड ने ईडन गार्डन्स में टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाली इटली को 73 रनों से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए, स्कॉटलैंड ने जॉर्ज मुन्से (84), ब्रैंडन मैकमुलन (41) और माइकल लीस्क (22 नाबाद) की तूफानी पारियों की बदौलत 208 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा. जवाब में, इटली की पारी कभी भी लय में नहीं आ पाई, और वे 16.4 ओवर में 134 रन पर ऑल आउट हो गए. माइकल लीस्क ने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए. जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.