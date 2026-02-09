टी20 वर्ल्ड कप 2026: आज इटली करेगा डेब्यू, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे भी करेंगे अपने अभियान की शुरुआत
T20 World Cup Today Match: टी20 वर्ल्ड कप के तीसरे दिन इटली बनाम स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे बनाम ओमान और दक्षिण अफ्रीका बनाम कनाडा खेला जाएगा.
Published : February 9, 2026 at 10:24 AM IST
T20 World Cup 2026 Day 3: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे दिन यानी 9 फरवरी को भी तीन मैच खेले जाएंगे. दिन का पहला मैच स्कॉटलैंड और इटली के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सुबह 11 बजे से खेला जाएगा, इसके बाद दूसरे मैच में जिम्बाब्वे और ओमान कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में आमने-सामने होंगे. जबकि तीसरा मैच पिछले एडिशन के रनर-अप, दक्षिण अफ्रीका अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.
ग्रुप C ITA vs SCO : इटली का वर्ल्ड कप में डेब्यू
इटली पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में कमद रख रहा है. इसलिए उनके पास एक नया खेल अध्याय रचने का मौका होगा. यह क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर उनकी पहली उपस्थिति होगी. ये इटली के लिए खास पल होगा क्योंकि पारंपरिक रूप से इस देश को फुटबॉल के मैदान पर अपने दबदबे के लिए जाना जाता है. वो अब तक चार बार के FIFA वर्ल्ड कप के विजेता रह चुके हैं.
इटली ने यूरोपीय क्षेत्रीय क्वालीफायर के जरिए टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया. इटली ने क्वालीफायर में स्कॉटलैंड पर शानदार जीत दर्ज की थी और बेहतर नेट रन रेट के आधार पर नीदरलैंड के साथ वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की. आज इटली का उसी टीम से मुकाबला है, जिसको उन्होंने क्वालीफायर में मात दी थी.
इटली ने टूर्नामेंट से पहले शानदार फॉर्म में है, उसने अपने दो वार्म अप मैच में कनाडा और UAE को मात दी. दूसरी ओर, स्कॉटलैंड का इस वर्ल्ड कप में दूसरा मैच है. अपने पहले मैच में उन्हें वेस्टइंडीज से 35 रन से हार का सामना करना पड़ा था.183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, स्कॉटलैंड 147 रनों पर ऑल आउट हो गया था.
क्रिकेट के मैदान पर इटली और स्कॉटलैंड अब तक केवल दो मैच हुए हैं, जिसमें से हर टीम ने एक-एक मैच जीता है.
दोनों टीमों का स्क्वाड
इटली: जस्टिन मोस्का, एंथोनी मोस्का, जे जे स्मट्स, वेन मैडसेन (कप्तान), हैरी मैनेंटी, बेन मैनेंटी, जियान मीडे (विकेटकीपर), ग्रांट स्टीवर्ट, क्रिसन कलुगामागे, अली हसन, थॉमस ड्रेका, जैन अली, सैयद नकवी, मार्कस कैंपोपियानो, जसप्रीत सिंह.
स्कॉटलैंड: मार्क वॉट, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), ओलिवर डेविडसन, माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, जैनुल्लाह एहसान, सफयान शरीफ, जॉर्ज मुन्से, ब्रैड व्हील, फिनले मैक्रेथ, ब्रैड करी.
ग्रुप B: ZIM vs OMN
दिन का दूसरा मैच जिम्बाब्वे और ओमान के बीच कोलंबो में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. जिम्बाब्वे ने अफ्रीका रीजनल क्वालिफायर जीतकर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था.
वहीं दूसरी ओवर ओमान ने भी क्वालिफायर टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया. पिछले वर्ल्ड कप में, ओमान अपने सभी चार मैच हारकर पहले स्टेज में ही बाहर हो गया था. हालांकि ओमान ने वार्म अप मैच में शानदार प्रदर्शन किया है. जहां उन्होंने श्रीलंका A और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहे.
दोनों टीमों के स्क्वाड
जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी, डायोन मायर्स, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, टोनी मुनयोंगा, क्लाइव मैडेंडे, ग्रीम क्रेमर.
ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), जितेन रामानंदी, नदीम खान, सुफियान महमूद, शकील अहमद, शाह फैसल, मोहम्मद नदीम, जय ओडेदरा, आशीष ओडेदरा, शफीक जान.
ग्रुप D: SA vs CAN
दिन का तीसरा मैच दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका को अपने एकमात्र वार्म-अप मैच में भारत से 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था. ये टीम 2024 के एडिशन में रनर अप रही थी, क्योंकि फाइनल में उसे भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन इस बार वो इस दर्द को ट्रॉफी जीतकर भुलाने की कोशिश करेंगे.
वहीं दूसरी ओर कनाडा क्वालीफायर जीतकर टूर्नामेंट में पहुंचा है. लेकिन उसे अपने दोनों वार्म अप मैच में इटली और नेपाल हार का सामना करना पड़ा है. कनाडा T20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार भाग ले रहा है. पिछले एडिशन में वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था. कनाडाई टीम ने अपने डेब्यू मैच में आयरलैंड के खिलाफ एक यादगार जीत हासिल की थी. अब वो इस टी20 वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब हैं.
दोनों टीमों का स्क्वाड
दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, जेसन स्मिथ, मार्को जानसन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ट्रिस्टन स्टब्स, क्वेना मफाका.
कनाडा: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), युवराज समरा, नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), कंवरपाल ताथगुर, जसकरन सिंह, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, दिलन हेइलिगर, कलीम सना, अंश पटेल, अजयवीर हुंदल, रविंदरपाल सिंह, हर्ष ठाकर.