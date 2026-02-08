ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: दूसरे दिन भी 6 टीमें उतरेंगी मैदान में, जानें कब और कहां होगा किसका मुकाबला?

T20 World Cup Today Match: टूर्नामेंट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान, इंग्लैंड बनाम नेपाल और श्रीलंका बनाम आयरलैंड मैच होगा.

T20 World Cup 2026
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कप्तान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 8, 2026 at 10:04 AM IST

4 Min Read
T20 World Cup 2026 Day 2: टूर्नामेंट के दूसरे दिन यानी 8 फरवरी को भी तीन मैच खेले जाएंगे. पहला मैच ग्रुप डी के अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. जो चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा.

इससे पहले ये दोनों टीमें 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में मिली थीं, जब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था.

ये मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप D को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कहा जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी है, जिसका मतलब है कि इस ग्रुप से एक बड़ी टीम टूर्नामेंट के सुपर 8 में नहीं पहुंच पाएगी.

NZ vs AFG: दोनों टीमों का वर्ल्ड कप स्क्वाड
न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी.

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद इशाक रहीमी, शाहिद उल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजाई, मुजीब उर रहमान, दरवेश रसूली, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी.

ENG vs NEP दूसरा मैच
टी20 वर्ल्ड कप में आज का दूसरा मैच इंग्लैंड और नेपाल के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. ग्रुप सी का ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा. मैच में इंग्लैंड का पलड़ा काफी भारी है क्योंकि वो इस फॉर्मेट में अपने पिछले 11 पूरे मैचों में से 10 जीतने के बाद आ रहा है, और उनके पास एक मजबूत बैटिंग लाइन-अप के साथ साथ बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी है. अगर नेपाल ये मैच जीतने में किसी भी तरह सफल हो जाता है तो क्रिकेट में चमत्कार होगा.

ENG vs NEP: दोनों टीमों का वर्ल्ड कप स्क्वाड
नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बम.

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.

SL vs IRE: आज का तीसरा मैच
टूर्नामेंट का छठा और आज का तीसरा मैच मेजबान श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा. ये मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.

श्रीलंका जो क्वार्टर-फाइनल से आगे न बढ़ पाने के अपने 10 साल के सिलसिले को तोड़ने की कोशिश करेगी. लेकिन चिंता की बात ये है कि आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका का हालिया रिकॉर्ड खराब है. इंग्लैंड ने हाल ही में उनको घर पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, जिससे श्रीलंका की मुश्किल और बढ़ गई है.

वहीं आयरलैंड इसे एक मौके के तौर पर देख रहा है. वे 2024 में कोई मैच नहीं जीते थे, लेकिन अब कमजोर टीमों के खिलाफ लगातार सीरीज जीतकर नई ऊर्जा के साथ आए हैं, और उन्होंने हालिया सीरीज दुबई में खेला है, इसलिए परिस्थितियां वैसी ही हो सकती हैं जैसी उन्हें श्रीलंका में मिलेंगी. अगले राउंड में पहुंचने के लिए आयरलैंड को श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक को हराना होगा. इसलिए ये मैच दोनों टीमों के लिए अहम है.

SL vs IRE: दोनों टीमों का वर्ल्ड कप स्क्वाड
श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंडु मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, चैरिथ असलांका, जेनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, ईशान मलिंगा.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज़, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, बैरी मैक्कार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट, क्रेग यंग.

संपादक की पसंद

