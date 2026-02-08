ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: दूसरे दिन भी 6 टीमें उतरेंगी मैदान में, जानें कब और कहां होगा किसका मुकाबला?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कप्तान ( IANS PHOTO )

T20 World Cup 2026 Day 2: टूर्नामेंट के दूसरे दिन यानी 8 फरवरी को भी तीन मैच खेले जाएंगे. पहला मैच ग्रुप डी के अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. जो चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा. इससे पहले ये दोनों टीमें 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में मिली थीं, जब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. ये मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप D को 'ग्रुप ऑफ डेथ' कहा जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भी है, जिसका मतलब है कि इस ग्रुप से एक बड़ी टीम टूर्नामेंट के सुपर 8 में नहीं पहुंच पाएगी. NZ vs AFG: दोनों टीमों का वर्ल्ड कप स्क्वाड

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी. अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद इशाक रहीमी, शाहिद उल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजाई, मुजीब उर रहमान, दरवेश रसूली, इब्राहिम जादरान, जिया उर रहमान शरीफी. ENG vs NEP दूसरा मैच

टी20 वर्ल्ड कप में आज का दूसरा मैच इंग्लैंड और नेपाल के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. ग्रुप सी का ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा. मैच में इंग्लैंड का पलड़ा काफी भारी है क्योंकि वो इस फॉर्मेट में अपने पिछले 11 पूरे मैचों में से 10 जीतने के बाद आ रहा है, और उनके पास एक मजबूत बैटिंग लाइन-अप के साथ साथ बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी है. अगर नेपाल ये मैच जीतने में किसी भी तरह सफल हो जाता है तो क्रिकेट में चमत्कार होगा.