सेमीफाइनल से पहले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 ने तोड़ा महारिकॉर्ड, बना सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एडिशन

T20 World Cup viewership: भारत-श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 ने व्यूअरशिप के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है.

टी20 वर्ल्ड 2026 के कप्तान
टी20 वर्ल्ड 2026 के कप्तान (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 3:25 PM IST

T20 World Cup viewership: टी20 वर्ल्ड कप 2026 ने सेमीफाइनल से पहले ही इतिहास रच दिया है, यह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एडिशन बन गया है. सिर्फ भारत में इस टूर्नामेंट को देखने वालों की संख्या 500 मिलियन को पार कर गई है, जो किसी भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक का सबसे ज्यादा है.

आईसीसी चेयरमैन ने खुशी का किया इजहार
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने इस रिकॉर्ड पर खुशी का इजहार किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा, 'टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर इसे अब तक का सबसे ग्लोबल क्रिकेट इवेंट बनाने के मकसद से शुरू हुआ था. मुझे खुशी है कि भारत में इस इवेंट की व्यूअरशिप 500 मिलियन को पार कर गई है, जो इतिहास में किसी भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक की सबसे ज्यादा है. यह देखकर भी खुशी हुई कि JioHotstar पर एक साथ 60.5 मिलियन व्यूअरशिप देखी गई.

उन्होंने आगे टूर्नामेंट के सामीफाइनल मैच के बार में भी बात की और कहा, 'आज रात से टूर्नामेंट के नॉक-आउट मैच शुरू हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि भारतीय फैंस से हमारे इवेंट्स को मिलने वाला बहुत सारा प्यार और भी रिकॉर्ड तोड़ने में मदद करेगा.'

टी20 वर्ल्ड कप का सेबसे ज्यादा देखा जाने वाल मैच
ICC के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 के मैच ने स्ट्रीमिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है. जो 2024 में मेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान बनाए गए पिछले पीक को पार कर गया. अभी नॉकआउट बाकी हैं, ICC.tv पर कुल यूजर्स की संख्या और कुल देखे गए मिनटों का रिकॉर्ड पहले ही पूरे 2024 T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा है. 2024 के इवेंट में इस स्टेज की तुलना में, यूनिक यूजर्स 28 परसेंट बढ़े हैं, जबकि टोटल प्लेटाइम 56 परसेंट बढ़ा है.

वर्ल्ड कप के मौजूदा एडिशन ने ICC के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 बिलियन वीडियो व्यूज को पार कर लिया है और 2024 में बनाए गए 16 बिलियन के रिकॉर्ड को पार करने की राह पर है. पहले से कहीं ज्यादा फैन टूर्नामेंट का गहराई से मजा ले रहे हैं. इस बार हर यूनिक यूजर का एवरेज वॉच टाइम बढ़कर 58 मिनट हो गया है, जो 2024 में सुपर 8 स्टेज के आखिर में 47 मिनट से एक नया हाई है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच बरकरार
टी20 वर्ल्ड कप 2026 एडिशन में काफी रोमांचक मुकाबले और बड़े उलटफेर देखने को मिले. इसी सीजन पहली बार टूर्नामेंट में डबल सुपर ओवर खेला गया. जिसने इस सीजन को और खास बना दिया. ग्रुप स्टेज में 20 टीमों के साथ शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया था, और हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर एट्स में पहुंचीं.

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गईं, जबकि जिम्बाब्वे और नेपाल जैसी नई टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे ग्लोबल T20 क्रिकेट में बढ़ती गहराई का पता चला.

सुपर एट्स स्टेज ने मुकाबले को और कड़ा कर दिया. आठ क्वालिफाई करने वाली टीमों, यानी इंडिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान, को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया, और हर ग्रुप से सिर्फ टॉप दो टीमें ही सेमीफाइनल में पहुंचीं. कई मैच बहुत रोमांचक रहे, और नेट रन रेट फाइनल स्टैंडिंग बनाने में अहम साबित हुआ.

सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमें इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हैं, यह लाइन-अप उनके पुराने फॉर्म और लगातार अच्छे प्रदर्शन को दिखाता है.

अब सेमीफाइनल में इंडिया का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से होगा, जबकि न्यूजीलैंड कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा. दोनों मुकाबलों में जबरदस्त बैटिंग, टैक्टिकल लड़ाइयां और हाई-प्रेशर ड्रामा होने का वादा किया गया है, जिसमें फाइनल में जगह दांव पर लगी है.

संपादक की पसंद

