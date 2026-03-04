ETV Bharat / sports

सेमीफाइनल से पहले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 ने तोड़ा महारिकॉर्ड, बना सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एडिशन

टी20 वर्ल्ड 2026 के कप्तान ( IANS )

T20 World Cup viewership: टी20 वर्ल्ड कप 2026 ने सेमीफाइनल से पहले ही इतिहास रच दिया है, यह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एडिशन बन गया है. सिर्फ भारत में इस टूर्नामेंट को देखने वालों की संख्या 500 मिलियन को पार कर गई है, जो किसी भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक का सबसे ज्यादा है. आईसीसी चेयरमैन ने खुशी का किया इजहार

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने इस रिकॉर्ड पर खुशी का इजहार किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा, 'टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर इसे अब तक का सबसे ग्लोबल क्रिकेट इवेंट बनाने के मकसद से शुरू हुआ था. मुझे खुशी है कि भारत में इस इवेंट की व्यूअरशिप 500 मिलियन को पार कर गई है, जो इतिहास में किसी भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक की सबसे ज्यादा है. यह देखकर भी खुशी हुई कि JioHotstar पर एक साथ 60.5 मिलियन व्यूअरशिप देखी गई. उन्होंने आगे टूर्नामेंट के सामीफाइनल मैच के बार में भी बात की और कहा, 'आज रात से टूर्नामेंट के नॉक-आउट मैच शुरू हो रहे हैं, हमें उम्मीद है कि भारतीय फैंस से हमारे इवेंट्स को मिलने वाला बहुत सारा प्यार और भी रिकॉर्ड तोड़ने में मदद करेगा.' टी20 वर्ल्ड कप का सेबसे ज्यादा देखा जाने वाल मैच

ICC के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 के मैच ने स्ट्रीमिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है. जो 2024 में मेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान बनाए गए पिछले पीक को पार कर गया. अभी नॉकआउट बाकी हैं, ICC.tv पर कुल यूजर्स की संख्या और कुल देखे गए मिनटों का रिकॉर्ड पहले ही पूरे 2024 T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा है. 2024 के इवेंट में इस स्टेज की तुलना में, यूनिक यूजर्स 28 परसेंट बढ़े हैं, जबकि टोटल प्लेटाइम 56 परसेंट बढ़ा है.