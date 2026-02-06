टी20 वर्ल्ड कप 2026: भारत को लगा बड़ा झटका, हर्षित राणा टूर्नामेंट से बाहर, इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
Harshit Rana Ruled Out: टी20 वर्ल्ड कप मैच से ठीक एक दिन पहले हर्षित राणा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए.
Published : February 6, 2026 at 7:29 PM IST
मुंबई: टीम इंडिया के बॉलिंग बैलेंस को एक बड़ा झटका लगा है, उनके फ्रंटलाइन तेज ऑलराउंडर हर्षित राणा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. उन्हें यह चोट साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच के दौरान लगी थी. मोहम्मद सिराज उनके सबसे संभावित रिप्लेसमेंट हैं, हालांकि BCCI ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है. यह सब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ भारत के पहले टी20 वर्ल्ड कप मैच से ठीक एक दिन पहले हुआ.
राणा को घुटने में लगी चोट
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मीनाक्षी राव की रिपोर्ट के अनुसार घुटने की चोट के कारण हर्षित राणा को मैदान पर लंगड़ाते हुए देघा गया और वह अपना रन-अप पूरा नहीं कर पा रहे थे और एक ही ओवर में दो बार अपनी डिलीवरी स्ट्राइड से पीछे हटना पड़ा. आखिरकार उन्हें तेज दर्द के कारण मैदान छोड़ना पड़ा, जिससे वार्म-अप मैच में उनकी भागीदारी बीच में ही खत्म हो गई. वह मैच में सिर्फ एक ओवर फेंक पाए, जिसमें उन्होंने 16 रन दिए. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया था कि राणा का स्कैन हो रहा है लेकिन वो फिट नहीं दिख रहे हैं.
राणा का रिप्लेसमेंट कौन होगा?
रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया जा सकता है. वर्कलोड मैनेजमेंट के मुद्दों के कारण शुरू में उनको टीम में शामिल नहीं किया गया था, जब वो रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे, छत्तीसगढ़ के खिलाफ उनका सबसे हालिया मैच 1 फरवरी को खत्म हुआ था. उन्हें रणजी ट्रॉफी के लिए हैदराबाद का कप्तान नियुक्त किया गया था और हाल ही में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया था.
सिराज के टीम में शामिल होने पर टीम कॉम्बिनेश क्या होगा?
सिराज को टीम में शामिल करने के कुछ असर होंगे. एक तो, इससे टीम की बैटिंग डेप्थ कम हो जाएगी क्योंकि राणा एक ऑलराउंडर थे और उन्होंने हाल ही में बल्ले से कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था. एक बॉलिंग ऑलराउंडर होने के नाते, राणा में आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाने की क्षमता थी और इससे टॉप ऑर्डर को एक सुरक्षा मिलती थी, जो सिराज के साथ नहीं होगा.
सिराज एक स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हैं जिनका बैटिंग में योगदान सीमित है. उनके शामिल होने का मतलब है कि स्पेशलाइज्ड बैटिंग लाइन-अप प्रभावी रूप से नंबर 7 (संभवतः हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल) पर खत्म हो जाएगी, जिससे टॉप आठ बल्लेबाजों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का अधिक दबाव पड़ेगा.
राणा को एक हार्ड-लेंथ बॉलर के तौर पर जाना जाता था जो बीच के ओवरों में अपनी पेस और आक्रामकता से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते थे. हालांकि, सिराज एक स्विंग स्पेशलिस्ट और जाने-माने स्ट्राइक बॉलर हैं, जो नई गेंद से अपनी खतरनाक स्पेल और दबाव में यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं.
बता दें कि सिराज 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का अहम हिस्सा थे. इतने दबाव वाले घरेलू टूर्नामेंट में, इतने दबाव में खेलने का उनका अनुभव राणा के नौ इंटरनेशनल मैचों के अनुभव की तुलना में एक सुरक्षित और कम जोखिम वाला दांव माना जा रहा है.
अगर सिराज कल खेलते हैं, तो वह शायद नई गेंद से बुमराह के साथ पार्टनरशिप करेंगे, जिससे अर्शदीप को डेथ ओवरों में ज़्यादा आज़ादी से इस्तेमाल किया जा सकेगा. हालांकि, मुंबई में USA के खिलाफ पहले मैच में ऐसा होने की संभावना कम है.