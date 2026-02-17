ETV Bharat / sports

IRE vs ZIM मैच बारिश के कारण रद्द, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर

IRE vs ZIM Abandoned: जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है.

Pallekele International Cricket Stadium
पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 5:07 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 5:45 PM IST

पल्लेकेले (श्रीलंका): ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम समझा जाने वाला मैच जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया. पल्लेकेले में खेले जाने वाले इस मैच में टॉस भी नहीं होसका. जिसके साथ जिम्बाब्वे को एक अंक मिला और वो सुपर 8 का टिकट पाने वाली 7वीं टीम बन गई. इसका मतलब यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों के लिए टूर्नामेंट का सफर खत्म हो गया है.

सुपर 8 के ग्रुप कंफर्म
इसके साथ सुपर 8 के ग्रुप वन में 4 टीमों का नाम साफ हो गया, जिसमें भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे हैं. ये सभी भारत में अपने मैच खेलेंगे. दूसरे सुपर 8 के ग्रुप में श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान या अमेरिका में से कोई एक होगा. उनके मैच कोलंबो और पल्लेकेले में होंगे.

ग्रुप B के इस मैच के न होने से सबसे बड़ा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को हुआ, क्योंकि जिम्बाब्वे को एक अंक मिला, जिससे वो कुल 5 अंक के साथ सुपर 8 में पहुंच गया. ये दूसरी बार है जब 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ है. इससे पहले 2009 में वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए थे.

ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप में मिली दो हार
जिम्बाब्वे ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था. उसके बाद श्रीलंका ने मंगलवार को उन्हें आठ विकेट से हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की.

दोनों टीमों का स्क्वाड
आयरलैंड की टीम: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (कप्तान), कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोशुआ लिटिल, क्रेग यंग, ​​बेंजामिन व्हाइट, बेंजामिन कैलिट्ज, सैम टॉपिंग.

जिम्बाब्वे की टीम: ब्रायन बेनेट, तदीवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), डियोन मायर्स, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा, बेन करन, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा.

T20 WORLD CUP 2026
RAIN IN IRE VS ZIM MATCH
AUSTRALIA KNOCK OUT
जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच
IRE VS ZIM MATCH ABANDONED

