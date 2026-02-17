ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026: किस्मत के सहारे ऑस्ट्रेलिया, सुपर 8 में पहुंचने का देखें पूरा समीकरण

Australia Super 8 qualification: श्रीलंका से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में पहुंचना अभी भी संभव है.

ऑस्ट्रेलिया की टीम
ऑस्ट्रेलिया की टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 1:03 PM IST

Australia Super 8 qualification: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप मैच में श्रीलंका से हारने के बाद, ऑस्ट्रेलिया अब सुपर 8 में एंट्री के लिए दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर है. अगले स्टेज में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अब दूसरे मैचों के रिजल्ट की जरूरत होगी. ऑस्ट्रेलिया 2009 के बाद पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने की कगार पर है. पथुम निसांका के नाबाद शतक की बदौलत श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया पर जबरदस्त जीत हासिल की.

मैच के बाद कंगारु टीम के कप्तान ​​मिशेल मार्श ने भी यही कहा, और कहा कि अब सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है. जिम्बाब्वे-आयरलैंड मैच के बारे में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, 'मैं हिम्मत करके कह सकता हूं कि हम सब इसे देखेंगे. अभी यह हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए हम इंतजार करेंगे और देखेंगे.'

ऑस्ट्रेलिया के सुपर 8 में पहुंचने का समीकरण
ग्रुप B में, श्रीलंका पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर चुका है. जिम्बाब्वे चार पॉइंट्स और +1.984 के अच्छे नेट रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया दो पॉइंट्स और +0.414 के नेट रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर है.

ऑस्ट्रेलिया को अब दूसरे मैचों के नतीजे का इंतजार करना होगा. अगर जिम्बाब्वे आज यानी की 17 फरवरी को आयरलैंड को हरा देता है, तो उसके छह पॉइंट्स हो जाएंगे, और इससे ऑस्ट्रेलिया के लिए सुपर 8 के दरवाजे बंद हो जाएंगे. इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा से ज्यादा चार पॉइंट्स तक ही पहुंच सकता है.

क्वालीफाई करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे को अपने बाकी दोनों मैच हारने होंगे ताकि जिम्बाब्वे सिर्फ चार पॉइंट्स पर रुका रहे. फिर ऑस्ट्रेलिया को आखिरी मैच में ओमान को हराना होगा जिससे दोनों टीमें चार-चार पॉइंट्स पर बराबर हो जाएंगी. इस मामले में, दूसरे स्थान पर वह टीम होगी जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ओमान को बड़े अंतर से हराना बहुत जरूरी हो जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया एक बार की चैंपियन है
ऑस्ट्रेलिया ने 2021 एडिशन जीता है जब उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को आठ विकेट से आसानी से हराया था. मिशेल मार्श ने 50 गेंदों पर चार छक्कों की मदद से नाबाद 77 रन की पारी खेली है. जोश हेजलवुड ने तीन विकेट और एडम जम्पा ने एक विकेट लिया था.

