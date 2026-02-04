ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया चोट से परेशान, फिर भी ट्रॉफी उठाने की है दावेदार

टूर्नामेंट में पैट कमिंस की गैरमौजूदगी और जोश हेजलवुड के शुरुआती मैच से बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया चोट से परेशान
टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया चोट से परेशान (AFP PHOTO)
Published : February 4, 2026 at 7:19 PM IST

नई दिल्ली: भले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान की वजह से नए विवाद से जूझ रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रहा है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी टीम पर पेस अटैक में कई बड़ी चोटों का काफी असर पड़ा है, जिसमें सबसे खास पैट कमिंस का बाहर होना है.

स्टार तेज गेंदबाज कमिंस को एक गंभीर कमर की स्ट्रेस इंजरी की वजह से पूरे टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया गया है, जबकि उन्होंने कड़ी रिहैब रूटीन फॉलो की थी. उन्हें शुरू में प्रोविजनल टीम में शामिल किया गया था, लेकिन सेलेक्टर्स ने आखिरकार कहा कि वह समय पर ठीक नहीं हो पाएंगे.

कमिंस का रिप्लेसमेंट
सेलेक्टर टोनी डोडमेडे ने टीम की घोषणा करते हुए कहा, 'पैट को अपनी पीठ की चोट से उबरने के लिए और समय चाहिए, बेन (ड्वारशुइस) एक तैयार रिप्लेसमेंट हैं जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी का ऑप्शन देते हैं, साथ ही शानदार फील्डिंग और निचले क्रम में अच्छी बैटिंग भी करते हैं.'

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

उन्होंने आगे कहा, 'हमें विश्वास है कि अच्छी गति से गेंद को स्विंग कराने की उनकी क्षमता, साथ ही चालाक वेरिएशन, उन परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होगी जिनकी हम उम्मीद करते हैं और टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए भी.'

जोश हेजलवुड भी फिट नहीं
अगर कमिंस की गैरमौजूदगी काफी गंभीर नहीं थी, तो जोश हेजलवुड के शुरुआती मैच से बाहर होना बड़ी समस्या है जिससे टीम ऑस्ट्रेलिया जूझ रही है, जो टूर्नामेंट को हिला देने वाली राजनीतिक उथल-पुथल से दूर है. हेजलवुड, जो अपने शांत स्वभाव के बावजूद खतरनाक माने जाते हैं, हैमस्ट्रिंग चोटों से उबरने के दौरान टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे.
वह रिहैबिलिटेशन के लिए सिडनी में हैं और बाद में श्रीलंका में टीम से जुड़ेंगे, हालांकि उनके टीम में शामिल होने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

नाथन एलिस भी चोटिल
इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के डेथ-ओवर स्पेशलिस्ट और मीडियम राइट-आर्म बॉलर नाथन एलिस, जिन्हें बिग बैश लीग (BBL) के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह फाइनल से बाहर हो गए थे, कोलंबो पहुंच गए हैं, लेकिन 'रिटर्न टू प्ले' प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं. वह पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की तैयारी सीरीज में नहीं खेल पाए, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की कि उनकी रिकवरी 15 सदस्यीय टीम में बने रहने के लिए काफी है. उम्मीद है कि वह ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक में अहम भूमिका निभाएंगे, खासकर जब कमिंस बाहर हो गए हैं और हेजलवुड शुरुआती मैच नहीं खेल रहे हैं.

टिम डेविड भी चोट से उबर रहे हैं
फिर टिम डेविड हैं, जो मिडिल-ऑर्डर बैटर हैं, जो BBL में लगी हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर रहे हैं. उम्मीद है कि वह टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे.
ऑस्ट्रेलिया, जो हाल ही में T20 फॉर्मेट में ढला है, लेकिन अभी भी इस फॉर्मेट को लेकर असामान्य रूप से हिचकिचा रहा है, इन चोटों और हालिया रिटायरमेंट के कारण और कमजोर हो गया है. उनके सेलेक्टर्स को अपनी 15-सदस्यीय टीम में कई आखिरी समय में बदलाव करने पड़े हैं.

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

मिचेल स्टार्क टीम के रेगुलर खिलाड़ियों में से गायब सितारों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. इस मुख्य तेज गेंदबाज ने T20I से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और अब वह टीम का हिस्सा नहीं हैं. दूसरी ओर, स्टीव स्मिथ को फाइनल 15-सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन वह बल्लेबाजों के लिए संभावित चोट रिप्लेसमेंट के तौर पर स्टैंडबाय पर हैं.
जहां तक ​​मैथ्यू शॉर्ट की बात है, उन्हें मैट रेनशॉ के पक्ष में फाइनल टीम से बाहर कर दिया गया है.

टीम में दो लेफ्ट आर्म स्पिनर
अच्छी खबर यह है कि सेलेक्टर्स ने उपमहाद्वीप की परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए समझदारी से लेफ्ट-आर्म स्पिन में निवेश किया है. दो लेफ्ट-आर्म स्पिनरों की उपलब्धता ऑस्ट्रेलिया को मिडिल ओवर्स में मैच-अप और एंगल में बदलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है.

कॉनोली (6) और कुहनेमैन (4) के पास इंटरनेशनल अनुभव की कमी के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया का मानना ​​है कि यह जोड़ी बड़े विरोधियों के खिलाफ प्रभावी साबित हो सकती है.
रेनशॉ के सिलेक्शन के बारे में डोडमाइड ने कहा, 'टॉप ऑर्डर सेट होने और श्रीलंका में पूल स्टेज में स्पिन-फ्रेंडली परिस्थितियों की उम्मीद को देखते हुए, हमें लगता है कि मैट मिडिल-ऑर्डर को अतिरिक्त सपोर्ट देंगे, जबकि टिम डेविड टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में अपना वापसी का प्रोग्राम पूरा कर लेंगे.'

'एक लेफ्ट-हैंडर के तौर पर, वह मिडिल-ऑर्डर बैटिंग में एक अलग ऑप्शन भी देते हैं. रेनशॉ ने गुरुवार को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने T20 डेब्यू में 15 रन बनाए.
मिशेल मार्श की कप्तानी वाली टीम ने वर्ल्ड कप की तैयारी के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान में अपनी तीन मैचों की T20 सीरीज अभी खत्म की है. जिसमें उसे 3-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा.

ऑस्ट्रेलिया 11 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप में अपना अभियान शुरू करेगा, वह ग्रुप B में सह-मेजबान श्रीलंका, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ है.

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड
मिशेल मार्श, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू रेनशॉ, बेन ड्वारशुइस, जोश हेजलवुड, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, कैमरून ग्रीन, एडम जम्पा, मैथ्यू कुह्नमैन, कूपर कॉनोली।

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप मैच

  • 11 फरवरी: बनाम आयरलैंड, कोलंबो, दोपहर 3 बजे
  • 13 फरवरी: बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो, सुबह 11 बजे
  • 16 फरवरी: बनाम श्रीलंका, कैंडी, शाम 7 बजे
  • 20 फरवरी: बनाम ओमान, कैंडी, शाम 7 बजे

