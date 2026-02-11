ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: ऑस्ट्रेलिया को लगा एक और झटका, कप्तान मार्श चोटिल, स्मिथ को बुलाया गया श्रीलंका

Australia call up Stive Smith: टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर स्टीव स्मिथ को श्रीलंका बलाया है.

स्टीव स्मिथ
स्टीव स्मिथ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mitchell Marsh injured: ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच से पहले एक और बड़ा झटका लगा है. कप्तान मिशेल मार्श बुधवार को आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में चोट के कारण नहीं खेल पाए. उनको इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रेनिंग के दौरान कमर में सीधी चोट लगी थी. जिससे वो आज के मैच के लिए फिट नहीं हो सके.

मार्श की गैरमौजूदगी में ट्रेविस हेड आयरलैंड के खिलाफ टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले महीने पाकिस्तान में पहले T20 में किया था, क्योंकि उनके साथी ओपनर मार्श को आराम और रिहैबिलिटेशन के लिए समय चाहिए.

ऑस्ट्रेलिया ने इस चोट के बाद स्टैंडबाय खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को श्रीलंका बला लिया है. उन्होंने आखिरी बार फरवरी 2024 में T20I में खेला था. अब स्मिथ खुद को वहां के हालात के हिसाब से ढालेंगे और जरूरत पड़ने पर खेलने के लिए तैयार रहेंगे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा, 'उन्हें (मार्श) लगातार दर्द और बेचैनी हो रही है, जिससे उनका मूवमेंट रुक रहा है. स्कैन से टेस्टिकुलर ब्लीडिंग की पुष्टि हुई है, और उन्हें आराम और रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ समय की जरूरत होगी. उनकी वापसी अब मेडिकल सलाह के आधार पर होगी. स्टैंडबाय खिलाड़ी स्टीव स्मिथ जरूरत पड़ने पर कवर के तौर पर श्रीलंका जाएंगे.'

स्मिथ को अभी तक ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप टीम में ऑफिशियली शामिल नहीं किया गया है, लेकिन 2021 के चैंपियन स्मिथ को टीम में शामिल किया जा सकता है क्योंकि 15 लोगों के ग्रुप में जोश हेजलवुड की जगह खाली है और उनके रिप्लेसमेंट का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है.

बता दें कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए टूर्नामेंट में तीसरी इंजरी है. इससे पहले हेजलवुड और पैट कमिंस दोनों चोट के कारण शुरुआती टीम से बाहर हो गए थे. इस बीच, नाथन एलिस को हैमस्ट्रिंग की परेशानी से उबरने के बाद फिट घोषित कर दिया गया है और वह आयरलैंड के साथ अपने पहले मैच में पेस अटैक की अगुवाई कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड
मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा. ट्रैवलिंग रिजर्व: सीन एबॉट

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारियां, लिस्ट में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का भी नाम शामिल

SA vs AFG: दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका को मिली जीत, अफगानिस्तान टूर्नामेंट से लगभग बाहर

TAGGED:

AUSTRALIA CALL UP STIVE SMITH
T20 WORLD CUP 2026
ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड
मिशेल मार्श चोटिल
MITCHELL MARSH INJURED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.