ETV Bharat / sports

पैट कमिंस के बाद एक और ऑस्ट्रेलियाई स्टार तेज गेंदबाज टी20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर

ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ( AFP )