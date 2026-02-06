ETV Bharat / sports

पैट कमिंस के बाद एक और ऑस्ट्रेलियाई स्टार तेज गेंदबाज टी20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर

josh hazelwood ruled out: ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से एक और तेज गेंदबाज चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गया है.

ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम
ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 7:56 PM IST

|

Updated : February 6, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

josh hazelwood ruled out: 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगा है, क्योंकि पैट कमिंस के पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अब जोश हेजलवुड भी बाहर हो गए हैं.

कमिंस और हेजलवुड के इस बड़े टूर्नामेंट से बाहर होने और मिशेल स्टार्क के सबसे छोटे फॉर्मेट से रिटायर होने के बाद, यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया अपनी बॉलिंग यूनिट के तीन बड़े खिलाड़ियों के बिना खेलेगा.

ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर टोनी डोडमाइड ने शुक्रवार, 6 फरवरी को यह अपडेट दिया. उन्होंने अपने बयान में कहा कि टीम को उम्मीद थी कि हेजलवुड सुपर 8 स्टेज से खेल पाएंगे, लेकिन तेज गेंदबाज तब तक मैच फिट नहीं हो पाएंगे.

रिप्लेसमेंट का नहीं किया गया ऐलान
डोडमाइड ने कहा, 'हमें उम्मीद थी कि जोश सुपर एट स्टेज तक मैच फिटनेस हासिल कर लेंगे, लेकिन ताजा संकेत बताते हैं कि उन्हें अभी कुछ और समय लगेगा. उनके प्रोग्राम को तेज करने में बहुत ज्यादा रिस्क होगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम तुरंत किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का नाम नहीं बताएंगे. हमें लगता है कि शुरुआती मैचों के लिए हमारे पास काफी खिलाड़ी हैं और बाद के फैसले उस समय की जरूरत के हिसाब से लिए जाएंगे.'

इससे पहले जनवरी में, ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की थी कि तेज गेंदबाज पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. और उनकी जगह तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को टीम में शामिल किया गया था.

टी20 में हेजलवुड का प्रभाव
हेजलवुड का बाहर होना टीम के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि वह सबसे छोटे फॉर्मेट में हिट-द-डेक बॉलर हैं और अक्सर अपनी स्किडी गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं. हेजलवुड पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार थे, उन्होंने 22 विकेट लिए और टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने 60 टी20 इंटरनेशल मैचों में 7.47 की इकॉनमी और 17 के स्ट्राइक रेट से 79 विकेट लिए हैं.

T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम
मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा.

ट्रैवलिंग रिजर्व: सीन एबॉट.

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्ड कप 2026: भारत को लगा बड़ा झटका, हर्षित राणा टूर्नामेंट से बाहर, इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका

Last Updated : February 6, 2026 at 8:02 PM IST

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
CUMMINS HAZELWOOD RULED OUT
जोश हेजलवुड वर्ल्ड कप से बाहर
T20 वर्ल्ड कप 2026
JOSH HAZELWOOD RULED OUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.