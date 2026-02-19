AFG vs CAN: अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराया, जादरान ने खेली 95 रनों की शानदार पारी
T20 World Cup 2026 AFG vs CAN: आफगानिस्तान ने 200 रन बनाने के बाद कनाडा को 20 ओवर में 118 रन ही बनाने दिया.
Published : February 19, 2026 at 11:48 PM IST
चेन्नई: अफगानिस्तान ने गुरुवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में अपने आखिरी ग्रुप D मैच में कनाडा को 82 रन से हराकर 2026 मेन्स T20 वर्ल्ड कप से शानदार तरीके से विदाई ली.
पहले बैटिंग करने उतरी अफगानिस्तान ने इब्राहिम जादरान के नाबाद 95 रन की मदद से 200/4 का स्कोर बनाया, जो टूर्नामेंट में उनकी लगातार दूसरी फिफ्टी थी. सेदिकुल्लाह अटल ने 44 रन बनाए, जिससे अफगानिस्तान ने पहली बार टूर्नामेंट में 200 का स्कोर बनाया. कनाडा के पेसर जसकरन सिंह उनके सबसे सफल बॉलर रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 52 रन देकर 3 विकेट लिए.
201 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कनाडा की 20 ओवर में 118/8 रन ही बना पाई. अफगानिस्तान के स्पिनरों ने कनाडा के बल्लेबाजों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया, और 8 विकटों में से 7 स्पिनरों ने ही लिए. कनाडा की तरफ से हर्ष ठाकर (30) और कप्तान साद बिन जफर (28) ने 53 रन की साझेदारी करके कुछ संघर्ष किया.
Rashid Khan and Co. finish their campaign with a win! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) February 19, 2026
Mohammad Nabi had a stellar outing, claiming career-best figures of 4/7. 💪
Up next 👉 ICC Men's #T20WorldCup | #AUSvOMA | FRI, 20th Feb, 6 PM pic.twitter.com/gGFdIiidiA
नबी का करियर बेस्ट प्रदर्श
अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी ने सबसे शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में केवल 7 रन देकर 4 विकेट लिए. ये उनका टी20 इंटरनेशनल में सबसें बेहतरीन प्रदर्श है. इसके अलावा वो आईसीसी व्हाइट बॉल इवेंट में 4 विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए. नबी के अलावा राशिद को दो और मुजीब व अजमत को एक एक विकेट मिली.
इस जीत ने अफगानिस्तान को एक ऐसे कैंपेन का शानदार अंत दिलाया जिसमें बहुत उम्मीदें थीं लेकिन सुपर आठ स्टेज में जाने से चूक गया, जोनाथन ट्रॉट उनके हेड कोच के तौर पर अपने आखिरी मैच की देखरेख कर रहे थे.
जादरान को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने 56 गेंदों पर सात चौके और पांच छक्के की मदद से 95 रन बनाए.
Sheer Dominance. 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 19, 2026
Zimbabwe stun Sri Lanka, end their streak, and march into the Super 8 undefeated at the ICC Men’s T20 World Cup. 🔝
Next on ICC Men’s #T20WorldCup | #AFGvCAN | LIVE NOW ➡️ https://t.co/0BcVdzugXC pic.twitter.com/3He409BrmI
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को चौंकाया
इसके अलावा आज के दिन खेले गए दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने मेजबान श्रीलंका को हराकर सबको हैरान कर दिया. जिम्बाब्वे ने 178 रनों के लक्ष्य को 19.3 ओवर में हासिल करके 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर किया था. जिसकी वजह से 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई. सिकंदर रजा के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.
वहीं आज के ही दिन खेले गए पहले मैच में वेस्टइंडीज ने इटली को 23 रनों से हरा दिया. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबीज करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 165 रन बनाए और फिर इटली को 18 ओवर में 123 रनों पर ऑलआउट कर दिया.