T20 वर्ल्ड कप: अभिषेक शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती, दूसरे मैच में खेलना मुश्किल, कौन लेगा उनकी जगह?

Abhishek Sharma Hospitalised: अभिषेक शर्मा पिछले दो दिनों से पेट में इन्फेक्शन के कारण दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं.

अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 9:30 AM IST

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को अपने दूसरे मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के खतरनाक ओपनर अभिषेक शर्मा को पेट में इन्फेक्शन के कारण दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. अब उनका गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच में खेलना मुश्किल हो गया है. खबर है कि वो पिछले दो दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती हैं.

न्यूज एजेंसी PTI ने BCCI के एक सोर्स के हवाले से बताया, 'अभिषेक को पेट में इन्फेक्शन के कारण दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं. यह अभी भी साफ नहीं है कि उन्हें आज डिस्चार्ज किया जाएगा या नहीं. लेकिन नामीबिया के खिलाफ मैच में उनका खेलना अभी मुश्किल लग रहा है.'

जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद
हालांकि, इंडियन टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच के लिए मैदान पर होंगे. सूत्रों ने बताया कि शर्मा रविवार को हेड कोच गौतम गंभीर के घर पर रखे गए डिनर में शामिल हुए, लेकिन अपने बाकी साथियों से काफी पहले चले गए.

अभिषेक सोमवार को ट्रेनिंग से गायब थे और 7 फरवरी को USA के खिलाफ मैच की दूसरे इनिंग के दौरान मैदान पर नहीं उतरे थे. सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशेट ने भरोसा जताया कि बाएं हाथ का यह खिलाड़ी नामीबिया के खिलाफ मैच के लिए समय पर फिट हो जाएगा.

अभिषेक की जगह कौन?
अगर अभिषेक नामीबिया के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाते हैं, तो संजू सैमसन के टीम में वापस आने की उम्मीद है, जिन्हें USA के खिलाफ मैच में बाहर कर दिया गया था. अभिषेक खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत के लिए जबरदस्त फॉर्म में हैं. वो टी20 के नंबर वन बल्लेबाज भी है. 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 39 T20I मैचों में 1297 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम दो शतक और आठ अर्धशतक हैं.

संपादक की पसंद

