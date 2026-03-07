ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026: टीम इंडिया के फाइनल तक के सफर पर एक नजर

टीम इंडिया ( IANS )

Team India in T20 World Cup 2026: टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फेवरेट और डिफेंडिंग चैंपियन का टाइटल लेकर टूर्नामेंट में बतौर मेजबान मैदान में उतरी थी. जिसकी वजह से टीम पर काफी दबाव भी था, लेकिन दबाव में ही टीम इंडिया का प्रदर्शन सबसे ज्यादा निखरकर सामने आता है. इसका अंदाजा भारतीय फैंस ने सेमीफाइनल समेत सुपर 8 मैच में अच्छे से किया होगा. भारतीय टीम अब टी20 वर्ल्ड कप के अपने तीसरे खिताब से केवल एक कदम दूर है. क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी और टूर्नामेंट के इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंच चुकी है. जहां उनका सामना रविवार (8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड से होगा. आइए इस बड़े मुकाबले से पहले टूर्नामेंट में भारतीय टीम के सफर पर एक नजर डालते हैं. ग्रुप स्टेज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया था. जिसमें नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका की भी टीमें थीं. भारत ने अपने कैंपेन की शुरुआत 7 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ 29 रन की जीत के साथ किया. फिर उन्होंने 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया पर 93 रन की जबरदस्त जीत हासिल करके अपना दबदबा बनाया. ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया की सबसे अहम जीत तब मिली जब उन्होंने 15 फरवरी को कोलंबो में अपने सबसे कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रन से हराया. इसके बाद टीम ने अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में नीदरलैंड को 17 रनों से मात देकर ग्रुप में टॉप किया.