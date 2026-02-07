T20 World Cup 2026: 20 टीम 55 मैच वन ड्रीम, डिप्लोमेटिक टेंशन के बीच टी20 वर्ल्ड कप आज से शुरू
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की पिचों पर मुकाबला करेंगी.
Published : February 7, 2026 at 6:31 AM IST
हैदराबाद: जब कोलंबो के SSC ग्राउंड में सुबह 11 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी, तो शायद अब तक का सबसे विवादित टी20 वर्ल्ड कप शुरू होगा. पाकिस्तान के सिर्फ भारत के मैच का बहिष्कार करने की हरकतों ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले माहौल खराब कर दिया है.
ये टूर्नामेंट तीन जगहों पर छह टीमों के बीच तीन मैचों के साथ शुरू होगा, जहां पाकिस्तान सुबह 11 बजे कोलंबो के SSC ग्राउंड में नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा, वहीं दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज दोपहर 3 बजे कोलकाता के मशहूर ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा. शाम 7 बजे, मेजबान भारत एक उभरती हुई USA टीम से भिड़ेगा, इससे पहले शाम 6 बजे एक उद्घाटन समारोह होगा.
सभी की निगाहें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर होंगी, क्योंकि सूर्यकुमार की युवा ब्रिगेड सबसे छोटे फॉर्मेट में तीसरा कप जीतने के इरादे से इतिहास रचने की कोशिश करेगी.
Ready to defend the title on home soil 🇮🇳 🏆— BCCI (@BCCI) November 25, 2025
Here are #TeamIndia's group stage fixtures for the ICC Men's T20 World Cup 2026! 🗓️#T20WorldCup pic.twitter.com/MdL6Qa9mlg
टूर्नामेंट का फॉर्मेट पिछले एडिशन जैसा ही होगा. 20 टीमों को पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी, जो 21 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे, इसके बाद 4 और 5 मार्च को कोलकाता और मुंबई में सेमीफाइनल होंगे. फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम या कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होगा, अगर पाकिस्तान इसके लिए क्वालीफाई करता है.
ग्रुपिंग यह पक्का करती है कि रैंकिंग में टॉप आठ टीमों (भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड) के सुपर 8 में पहुंचने का 90 परसेंट से ज्यादा चांस हैं, ताकि रोमांच, स्टेडियम और कमाई जारी रहे, जब तक कि कोई छोटी टीम, कोई डार्क हॉर्स, जोश वाला कोई एसोसिएट मेंबर, या कोई अंडरडॉग टीम कोई जादुई उलटफेर न कर दे.
भारत पाकिस्तान मैच: पहले से ही, यह टूर्नामेंट भारत बनाम पाकिस्तान विवाद की वजह से चर्चा में है, जिसमें सभी मैचों में सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक और सबसे महंगा मैच – 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच – आयोजकों को कमर्शियली नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने मैच के बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है.
ICC के नियमों के तहत, भारत फिर भी कोलंबो जाएगा और पाकिस्तान के मैच छोड़ने से अपने तीसरे ग्रुप मैच से दो पॉइंट हासिल करेगा. इसके बाद, उसे नीदरलैंड के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मैच और 21 फरवरी को अपने पहले सुपर 8 मैच के लिए अहमदाबाद जाना है.
2 से 6 फरवरी को हुए वार्म-अप मैचों के साथ ही टूर्नामेंट का बुखार चढ़ना शुरू हो गया है, जिसमें कई दावेदारों ने शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन किया है. जहां भारत ने एक हाई-स्कोरिंग वार्म-अप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराया, जिसमें ईशान किशन के 20 गेंदों में 53 रन खास रहे, वहीं अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज पर आसानी से जीत हासिल की. नेपाल और ओमान दोनों ने अपने-अपने तैयारी मैचों में आत्मविश्वास भरी जीत हासिल की.
The updated fixtures list for the Men’s #T20WorldCup 2026 📋— ICC (@ICC) January 24, 2026
More details ➡️ https://t.co/M61nOzx2fF pic.twitter.com/deynITDuV3
इस टूर्नामेंट के होस्ट शहर भारत में मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई हैं और श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी हैं, इनमें से ज्यादातर वेन्यू स्पिन के लिए मददगार हैं और लाइट्स में ग्रिप वाले हैं.
टूर्नामेंट का ब्रांड एंबेसडर: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस एडिशन के ऑफिशियल ब्रांड एंबेसडर हैं. मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होंगे और जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे.
2026 के एडिशन में नौ एसोसिएट देश हिस्सा लेंगे, जिसमें इटली यूरोप की रॉकस्टार एंट्री है, जिसने ICC यूरोप रीजनल क्वालिफायर में स्कॉटलैंड को हराकर धूम मचा दी है. दूसरी छोटी टीमें कनाडा, USA, नेपाल, ओमान, UAE, नीदरलैंड्स, नामीबिया और स्कॉटलैंड हैं, जो बांग्लादेश की जगह आई है, जिसने ICC द्वारा गैर-भारतीय वेन्यू की मांग ठुकराए जाने के बाद टूर्नामेंट का बहिष्कार करने का फैसला किया था.
इस वर्ल्ड कप को लेकर कई बातों पर चर्चा हुई है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा, कई दूसरी बातों पर भी चर्चा हुई है - जैसे 40 से ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ियों का खबरों में आना, स्पिन का पेस पर हावी होना, ऑस्ट्रेलिया का चोटों से जूझना, भारतीय कप्तानी का रोको से SKY को मिलना, इंग्लैंड का 20 साल के लड़के के साथ आगे बढ़ना, कमर्शियल नुकसान और स्मार्ट टेक्नोलॉजी, कुछ नाम हैं.
हालांकि T20 मैच आमतौर पर लाइट्स में तीन घंटे की तेज और रोमांचक विंडो में खेले जाते हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप का यह एडिशन दोपहर और सुबह भी खेला जाएगा. कई जगहों पर ओस एक फैक्टर होगी, जबकि आइकॉनिक चेपॉक में स्पिनरों के लिए सबसे ज्यादा विकेट मिलने की उम्मीद है. मरीना बीच से कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित, जो दुनिया के सबसे लंबे शहरी समुद्र तटों में से एक है, यह दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है जिसका उद्घाटन 1916 में हुआ था.
A look at the groups for the upcoming Men's #T20WorldCup that commences on February 7 👀— T20 World Cup (@T20WorldCup) January 25, 2026
More 📲 https://t.co/PnH58uOsPN pic.twitter.com/91b0WajGWS
स्पिनरों का हागा जलवा: ज्यादातर टीमों ने उपमहाद्वीप की परिस्थितियों को ध्यान में रखा है और एडम जम्पा, मिशेल सेंटनर, आदिल राशिद, राशिद खान, ईश सोढ़ी जैसे स्पिनर्स और कुलदीप, वरुण और अक्षर की भारतीय स्पिन तिकड़ी के साथ अपने स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत किया है.
कई स्टार्स की कमी खलेगी: इनमें रिटायर हो चुके रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, मिचेल स्टार्क और आंद्रे रसेल शामिल हैं. कुछ जो चोटिल हैं उनमें पैट कमिंस, एडम मिल्ने, नवीन-उल-हक, टोनी डी जोरजी और डोनोवन फरेरा शामिल हैं. भारत की तरफ से जो खिलाड़ी टीम में जगह नहीं बना पाए, उनमें शुभमन गिल का नाम खास है, जिन्हें खराब फॉर्म और टीम बैलेंस की वजह से बाहर किया गया. उनकी जगह टीम में शामिल हुए संजू सैमसन भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिससे सेलेक्टर्स चिंतित हैं.
एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला: स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं मिली, जैसा कि यशस्वी जायसवाल को भारत की टीम में नहीं मिली. इनके अलावा, और सभी उतार-चढ़ावों के बावजूद, T20 वर्ल्ड कप 2026 एक हाई ड्रामा, हाई-ऑक्टेन, हाई-परफॉर्मेंस वाला मुकाबला होने का वादा करता है, जिसमें सभी एलिमेंट इसे आखिरकार एक ब्लॉकबस्टर 55-दिवसीय इवेंट बनाएंगे, लेकिन अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला है - अगर 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच हारने के बावजूद पाकिस्तान नॉकआउट राउंड में मेन इन ब्लू से भिड़ता है तो वह क्या करेगा?