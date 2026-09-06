ETV Bharat / sports

9 अक्टूबर को रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगा टी20 का रोमांच, JSCA में तैयारियां तेज

रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 मैच खेला जाएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

INDIA VS WEST INDIES
रांची के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 1:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी के क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलने वाला है. जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा. इसे लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) की ओर से तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं. स्टेडियम में खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक की सुविधाओं और मैच के सफल आयोजन को लेकर अलग-अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.

जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि मैच के आयोजन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल की जा रही है. मैदान, स्टेडियम और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित टीमों को जिम्मेदारियां दी गई हैं. मैच के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जा रहा है.

india vs west indies
मुकाबले से पहले तैयारियां जारी (ईटीवी भारत)

क्यूरेटर की निगरानी में तैयार हो रही पिच

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी20 मुकाबले के लिए पिच को लेकर भी विशेष तैयारी की जा रही है. जेएससीए के पिच क्यूरेटर की निगरानी में विकेट को तैयार किया जा रहा है. मैच की तारीख नजदीक आने के साथ पिच की तैयारी पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर क्रिकेटिंग परिस्थितियां मिल सके.

टिकट बिक्री पर जल्द तस्वीर होगी साफ

मैच देखने के लिए दर्शकों में अभी से उत्साह है. टिकट बिक्री को लेकर जेएससीए जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा. एसोसिएशन की ओर से टिकट बिक्री के लिए काउंटर पहले से निर्धारित किए गए हैं. उन्हीं निर्धारित काउंटरों से दर्शकों को टिकट उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था होगी. ऑनलाइन टिकट बिक्री को लेकर यदि कोई व्यवस्था तय होती है तो उसकी जानकारी भी एसोसिएशन की ओर से आधिकारिक रूप से साझा की जाएगी.

JSCA में अब तक 14 पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच

रांची का जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम देश के प्रमुख क्रिकेट मैदानों में शामिल है. यहां अब तक कुल 14 पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं. इनमें 7 वनडे, 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय और 3 टेस्ट मैच शामिल हैं. स्टेडियम में पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे के रूप में खेला गया था. इसके बाद यह मैदान भारतीय क्रिकेट टीम के कई महत्वपूर्ण मुकाबलों का गवाह बना है.

टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया तथा भारत और इंग्लैंड के बीच यादगार टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. यहां फरवरी 2024 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. वनडे क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले भी इस मैदान की पहचान रहे हैं. हालांकि टी20 मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जनवरी 2023 में खेला था. जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया था.

JSCA स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा घरेलू क्रिकेट और टी20 प्रतियोगिताओं के मुकाबले भी लगातार होते रहे हैं. हाल ही में यहां झारखंड प्रीमियर लीग (JPL/T20) के मुकाबले खेले गए. रणजी ट्रॉफी समेत अन्य घरेलू टूर्नामेंट के मैच भी इस मैदान पर आयोजित होते हैं.

अब 9 अक्टूबर का भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 मुकाबला रांची के क्रिकेट कैलेंडर में एक और बड़ा अध्याय जोड़ने जा रहा है. इसके बाद फरवरी 2027 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट भी JSCA स्टेडियम में प्रस्तावित है. ऐसे में आने वाले दिनों में रांची के जेएससीए स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच लगातार बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: जेएससीए की वार्षिक आमसभा की बैठक, एसबी सिंह की सदस्यता खत्म करने के फैसले पर मुहर

Jharkhand T20 Cricket League: छोटानागपुर रॉयल्स बनी चैंपियन, फाइनल मुकाबला देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब

रांची में क्रिकेट मैच के दर्शकों ने उठाया लुत्फ, रोहित-विराट की धाक से फैन्स में खुशी की लहर

TAGGED:

JSCA STADIUM
RANCHI
क्रिकेट मैच
TEAM INDIA
INDIA VS WEST INDIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.