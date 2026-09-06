ETV Bharat / sports

9 अक्टूबर को रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगा टी20 का रोमांच, JSCA में तैयारियां तेज

रांची के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ( ईटीवी भारत )