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टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला समूह की प्रतियोगिता संपन्न, सिंड्रेला दास बनीं विजेता

पश्चिम बंगाल की सिंड्रेला दास 87वीं इंटर-स्टेट जूनियर और यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2025 की महिला श्रेणी में विजेता बनकर उभरीं.

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टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला समूह की प्रतियोगिता संपन्न (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 8:50 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में पहली बार टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है. देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपरपज हॉल में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की ओर से 87वीं इंटर स्टेट जूनियर एंड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप- 2025 का आयोजन किया गया. इस चैंपियनशिप का शुभारंभ 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जो 23 अप्रैल तक चलेगी. हालांकि, अंडर 17 और अंडर 19 महिला समूह की प्रतियोगिता संपन्न हो गई है. दोनों समूह के एकल में पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी सिंड्रेला दास विजेता रहीं. जबकि, महाराष्ट्र की खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक दूसरे पायदान पर रहीं.

87वीं इंटर स्टेट जूनियर एंड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2025 के महिला समूह की प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न होने में बाद अब 20 अप्रैल से इसी मल्टीपरपज हॉल में अंडर 17 और अंडर 19 पुरुष समूह की प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी. अंडर 17 और अंडर 19 महिला समूह में एकल और डबल की प्रतियोगिता संपन्न हुई हैं.

टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला समूह की प्रतियोगिता संपन्न (ETV Bharat)

वहीं, खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव एवं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमित कुमार सिन्हा ने कहा कि,

उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय खेलों के बाद जो माहौल बना है, उससे प्रदेश में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, ताकि उत्तराखंड राज्य में नेशनल चैंपियनशिप करवा सके. उसी का नतीजा है कि देहरादून में 87वीं इंटर स्टेट जूनियर एंड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप चल रही है. हालांकि, महिला समूह का चैंपियनशिप आज संपन्न हो गया है. ऐसे में 20 अप्रैल से पुरुष समूह की प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, जो 23 अप्रैल को संपन्न होगी.
-अमित सिन्हा, विशेष प्रमुख सचिव, खेल विभाग-

विशेष प्रमुख सचिव ने बताया कि, प्रदेश के जो लोकल टीटी खिलाड़ी हैं और अन्य खिलाड़ी, जो इन खेलों को देखते हैं, इससे उनको मोटिवेशन मिलता है. ऐसे में इस पूरे मुहिम का मूल उद्देश्य टैलेंट हंट और बच्चों को 5 से 6 साल की उम्र से ही खेलों के प्रति प्रेरित करना है. ये सभी खेल विभाग के अभियान का हिस्सा है.

उन्होंने कहा कि, चैंपियनशिप के नंबर को बढ़ाना ही एक तरीका होता है, क्योंकि जितने चैंपियनशिप खेलेंगे, उसमें अलग- अलग बच्चे जीतेंगे. हालांकि, ये खेल काफी पॉपुलर खेल है. जिसे तमाम स्कूलों और कॉलेज में प्रैक्टिस कराई जा रही है. ऐसे में इस गेम को सभी स्कूल शामिल कर सकते हैं. खेल विभाग भी इसका प्रयास कर रहा है.

वहीं, महाराष्ट्र की खिलाड़ी दिव्यांशी इस चैंपियनशिप में दूसरे पायदान पर रहीं. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए दिव्यांशी भौमिक ने कहा कि, उन्हें यहां खेलकर बहुत अच्छा लगा. हालांकि, वो फाइनल्स में जीत को कन्वर्ट कर सकती थीं. ऐसे में और बेहतर प्रैक्टिस करेंगी, ताकि अगले साल अपने परिणाम को चेंज कर पाए. इस प्रतियोगिता में वो देश में दूसरे पायदान पर रही हैं. ऐसे में वो खुश हैं. लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि इंडिया के लिए मेडल जीते.

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