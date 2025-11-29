ETV Bharat / sports

मोदी बैडमिंटन: श्रीकांत रोमांचक जीत से फाइनल में, त्रिशा-गायत्री महिला युगल में फिर खिताब के लिए करेंगी दावेदारी

महिला युगल में पिछली विजेता त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पी. ने फाइनल में प्रवेश के साथ खिताब बचाने के लिए दावेदारी की.

Photo Credit: Syed Modi India International Badminton Championship 2025 Media Cell
लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप (Photo Credit: Syed Modi India International Badminton Championship 2025 Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 8:42 PM IST

लखनऊ: पूर्व वर्ल्ड नंबर वन के.श्रीकांत ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में रोमांचक जीत के साथ फाइनल में प्रवेश के साथ भारतीय चुनौती कायम रखी. दूसरी ओर महिला युगल में पिछली विजेता शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी. ने फाइनल में प्रवेश के साथ खिताब बचाने के लिए दावेदारी कर दी.

हरिहरन अम्साकरुनन और त्रिशा जॉली की जोड़ी हारी: भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन (बीएआई) के बैनर तले उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में आयोजित चैंपियनशिप में शुक्रवार को सेमीफाइनल खेले गए. चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में उन्नति व तन्वी की हार के साथ महिला एकल में भारत का सफर समाप्त हो गया. मिश्रित युगल में भारत के हरिहरन अम्साकरुनन व त्रिशा जॉली की जोड़ी को हार मिली.

श्रीकांत ने जीता सेमीफाइनल मुकाबला (Photo Credit: Syed Modi India International Badminton Championship 2025 Media Cell)

मिथुन मंजूनाथ को तेज सर्विस ने दिलायी जीत: पुरुष एकल में पांचवीं वरीय भारत के के.श्रीकांत ने 59 मिनट चले तीन गेम के रोमांचक मैच में हमवतन मिथुन मंजूनाथ के खिलाफ 21-15, 19-21, 21-13 से जीत दर्ज की. श्रीकांत ने पहले गेम में कुछ संघर्ष के बाद जीत हासिल की. दूसरे गेम में वो आगे रहने के बाद पिछड़ गए और 9-15 के स्कोर पर फाउल के चलते प्रतिद्वंद्वी को फायदा मिला. यह गेम मिथुन मंजूनाथ ने तेज सर्विस की बदौलत अपने नाम की. तीसरे व निर्णायक गेम में श्रीकांत ने बेहतरीन कोर्ट कवरेज की बदौलत जीत से फाइनल में जगह बनाई.

जापानी खिलाड़ी ने मैच छोड़ने का फैसला किया: 2016 के चैंपियन के.श्रीकांत अब चैंपियनशिप में अपने दूसरे खिताब की दावेदारी करेंगे. मलेशियाई मास्टर्स के उपविजेता रहे श्रीकांत की कल लंबे समय बाद घरेलू टूर्नामेंट में खिताब और साथ में साल के शानदार समापन पर निगाह होगी. श्रीकांत ने इससे पूर्व फ्रेंच ओपन 2017 में खिताबी जीत दर्ज की थी। श्रीकांत की अब फाइनल में हांगकांग के जेसन गुनावन से भिड़ंत होगी जो प्रतिद्वंद्वी जापान के मिनोरू कोगा के मैच छोड़ने से फाइनल में पहुंच गए. पहला गेम कोगा ने 21-12 से जीता. दूसरे गेम में जेसन ने जीत दर्ज की. तीसरे गेम में जब जेसन 11-0 से आगे थे तब जापानी खिलाड़ी ने मैच छोड़ने का फैसला किया.

सैयद मोदी इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 (Photo Credit: Syed Modi India International Badminton Championship 2025 Media Cell)

अकेची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराया: महिला युगल में पिछली विजेता शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी. ने सातवीं वरीय मलेशिया की ओंग शिन यी और कारमेन तिंग को 21-11, 21-15 से हराया. इस जोड़ी की अब फाइनल में आठवीं वरीय जापान की काहो ओसावा व माई तानाबे से टक्कर होगी, जिसने दूसरी वरीय चीनी ताइपे की सुंग यू-शुआन और सू या-चिंग को 21-15, 21-19 से हराया. महिला एकल के पहले सेमीफाइनल मे पांचवीं वरीय जापान की हीना अकेची ने भारत की तन्वी शर्मा को 21-17, 21-16 से हराया। 16 वर्षीय तन्वी ने कई शानदार रैली बनाई लेकिन खेल के दौरान की गई गलतियों ने उसके प्रदर्शन पर असर डाला जिसका खामियाजा उसे हार से भुगतना पड़ा.

हीना ने अपने उम्दा शॉट से मैच जीत: पूर्व विश्व जूनियर नंबर वन हीना ने अपने उम्दा शॉट से मैच अपने पक्ष में किया. इसी के साथ प्री क्वार्टर में ओलंपिक पदक विजेता जापान की नोजोमी को हराने वाली जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप-2025 और यूएसओपन की उपविजेता रही तन्वी का चैंपियनशिप में सफर हार के साथ समाप्त हो गया. चौथी वरीय तुर्किये की नेस्लिहान अरीन ने शीर्ष वरीय भारत की उन्नति हुड्डा को 21-15, 21-10 से हराया. वर्ल्ड रैकिंग 67वें नंबर नेस्लिहान ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए कई बेहतरीन स्मैश शॉट जड़े और मैच पर पकड़ बनाये रखी. वहीं वर्ल्ड में 26वीं रैंकिंग उन्नति ने भी बेहतर कोर्ट कवरेज का सहार लिया लेकिन उनके पास प्रतिद्वंद्वी की गलती का जवाब नहीं था.

लखनऊ के बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में हो रही चैंपियनशिप (Photo Credit: Syed Modi India International Badminton Championship 2025 Media Cell)

उन्नति लगातार दूसरे साल सेमीफाइनल में हारी: उन्नति की यह लगातार दूसरे साल सेमीफाइनल में हार है. इससे पूर्व पिछले साल सेमीफाइनल में उन्हें ओलंपिक की दोहरे पदक विजेता पीवी सिंधु के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में आठवीं वरीय इंडोनेशिया के देजान फर्डिनानस्याह और बर्नाडिन अनिंदिया वारदाना ने भारत के हरिहरन अम्साकरुनन व त्रिशा जॉली को 21-17, 21-19 से और सातवीं वरीय थाईलैंड के पक्कापोन तीरारतसाकुल व सप्सिरी तेरत्तनाचाईन ने चौथी वरीय इंडोनेशिया के मरवान फाज़ा व ऐस्युह सलसबीला पुत्रि प्रनाता को 21-10, 21-12 से हराया.

मलेशिया के खिलाड़ी भी हुए चैंपियनशिप में शामिल (Photo Credit: Syed Modi India International Badminton Championship 2025 Media Cell)

पुरुष युगल के सेमीफाइनल में छठीं वरीय मलेशिया के एरन ताय व कांग खाई शिंग ने सातवीं वरीय रूस के रोडियन अलीमोव व मकसीम ओग्लोब्लिन को 21-15, 22-20 से और तीसरी वरीय मलेशिया के ल्वी शेंग हाओ व चिया वेइजिए ने हमवतन मुहम्मद फ़ाइक व लोक हांग क्वान को 21-5, 16-21, 21-17 से हराकर फाइनल में जगह बनाई.

