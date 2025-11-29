ETV Bharat / sports

मोदी बैडमिंटन: श्रीकांत रोमांचक जीत से फाइनल में, त्रिशा-गायत्री महिला युगल में फिर खिताब के लिए करेंगी दावेदारी

लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ( Photo Credit: Syed Modi India International Badminton Championship 2025 Media Cell )

लखनऊ: पूर्व वर्ल्ड नंबर वन के.श्रीकांत ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में रोमांचक जीत के साथ फाइनल में प्रवेश के साथ भारतीय चुनौती कायम रखी. दूसरी ओर महिला युगल में पिछली विजेता शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी. ने फाइनल में प्रवेश के साथ खिताब बचाने के लिए दावेदारी कर दी. हरिहरन अम्साकरुनन और त्रिशा जॉली की जोड़ी हारी: भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन (बीएआई) के बैनर तले उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में आयोजित चैंपियनशिप में शुक्रवार को सेमीफाइनल खेले गए. चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में उन्नति व तन्वी की हार के साथ महिला एकल में भारत का सफर समाप्त हो गया. मिश्रित युगल में भारत के हरिहरन अम्साकरुनन व त्रिशा जॉली की जोड़ी को हार मिली. श्रीकांत ने जीता सेमीफाइनल मुकाबला (Photo Credit: Syed Modi India International Badminton Championship 2025 Media Cell) मिथुन मंजूनाथ को तेज सर्विस ने दिलायी जीत: पुरुष एकल में पांचवीं वरीय भारत के के.श्रीकांत ने 59 मिनट चले तीन गेम के रोमांचक मैच में हमवतन मिथुन मंजूनाथ के खिलाफ 21-15, 19-21, 21-13 से जीत दर्ज की. श्रीकांत ने पहले गेम में कुछ संघर्ष के बाद जीत हासिल की. दूसरे गेम में वो आगे रहने के बाद पिछड़ गए और 9-15 के स्कोर पर फाउल के चलते प्रतिद्वंद्वी को फायदा मिला. यह गेम मिथुन मंजूनाथ ने तेज सर्विस की बदौलत अपने नाम की. तीसरे व निर्णायक गेम में श्रीकांत ने बेहतरीन कोर्ट कवरेज की बदौलत जीत से फाइनल में जगह बनाई. जापानी खिलाड़ी ने मैच छोड़ने का फैसला किया: 2016 के चैंपियन के.श्रीकांत अब चैंपियनशिप में अपने दूसरे खिताब की दावेदारी करेंगे. मलेशियाई मास्टर्स के उपविजेता रहे श्रीकांत की कल लंबे समय बाद घरेलू टूर्नामेंट में खिताब और साथ में साल के शानदार समापन पर निगाह होगी. श्रीकांत ने इससे पूर्व फ्रेंच ओपन 2017 में खिताबी जीत दर्ज की थी। श्रीकांत की अब फाइनल में हांगकांग के जेसन गुनावन से भिड़ंत होगी जो प्रतिद्वंद्वी जापान के मिनोरू कोगा के मैच छोड़ने से फाइनल में पहुंच गए. पहला गेम कोगा ने 21-12 से जीता. दूसरे गेम में जेसन ने जीत दर्ज की. तीसरे गेम में जब जेसन 11-0 से आगे थे तब जापानी खिलाड़ी ने मैच छोड़ने का फैसला किया.