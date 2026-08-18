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ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी डेविड वॉर्नर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा

David Warner in drink-driving case: सिडनी की एक अदालत ने ये सजा ड्रिंक-ड्राइविंग मामले में डेविड वॉर्नर को दोषी ठहराते हुए सुनाया है.

डेविड वॉर्नर
डेविड वॉर्नर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 1:52 PM IST

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सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को शराब पीकर गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया है. जिसकी वजह से कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उन्हें गाड़ी चलाने के लिए इंटरलॉक डिवाइस इस्तेमाल करना का आदेश दिया है. सिडनी की अदालत ने डेविड वॉर्नर को सजा सुनाई. कोर्ट ने वॉर्नर पर 1,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1,01,912 इंडियन रुपये) का जुर्माना लगाया गया.

बता दें कि 5 अप्रैल को सिडनी के पूर्वी इलाके में सड़क किनारे हो रहे रैंडम ब्रेथ टेस्ट में वॉर्नर पर कानूनी सीमा से दोगुना ज्यादा अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा था. पिछले महीने, वॉर्नर ने सिडनी की अदालत में ड्रिंक-ड्राइविंग के आरोप को स्वीकार भी कर लिया था.

डेविड वॉर्नर के वकील ने क्या कहा?
कोर्ट में सुनवाई के दौरान डेविड वॉर्नर के वकील ओवैस अहमद ने जज से उन्हें दोषी न ठहराने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि वॉर्नर की गलती को दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया था, जिससे उनके फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को नुकसान पहुंचा है.

वॉर्नर को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह पाकिस्तान से ईस्टर की छुट्टी पर घर लौट रहे थे. उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की कप्तानी की. हालांकि, आरोप लगने के बाद वह अपना PSL अभियान जारी रखने के लिए पाकिस्तान लौट गए थे.

अवैस ने अपराध की मामूली प्रकृति को देखते हुए वॉर्नर की गिरफ्तारी के बारे में प्रेस रिलीज जारी करने के पुलिस के फैसले पर भी सवाल उठाए. वकील ने कहा, 'इसके बाद मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा आलोचना हुई.'

जज ने क्या कहा?
वॉर्नर के वकील को सुनने के बाद जज क्लेयर फार्नन ने कहा कि उन्हें दोषी ठहराने के फैसले में सबसे अहम बात लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकना था, और अपराध इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि उस समय कार में बच्चे भी मौजूद थे.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अब डेविड वॉर्नर को गाड़ी चलाने के लिए इंटरलॉक डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा. वह अब इंटरलॉक डिवाइस का लाइसेंस लेने और गाड़ी में डिवाइस लगवाने के बाद ही गाड़ी चला सकेंगे. ये एक ऐसा डिवाइस है जो शरीर में शराब का पता चलने के बाद गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देगा.

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