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ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी डेविड वॉर्नर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को शराब पीकर गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया है. जिसकी वजह से कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उन्हें गाड़ी चलाने के लिए इंटरलॉक डिवाइस इस्तेमाल करना का आदेश दिया है. सिडनी की अदालत ने डेविड वॉर्नर को सजा सुनाई. कोर्ट ने वॉर्नर पर 1,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1,01,912 इंडियन रुपये) का जुर्माना लगाया गया.

बता दें कि 5 अप्रैल को सिडनी के पूर्वी इलाके में सड़क किनारे हो रहे रैंडम ब्रेथ टेस्ट में वॉर्नर पर कानूनी सीमा से दोगुना ज्यादा अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा था. पिछले महीने, वॉर्नर ने सिडनी की अदालत में ड्रिंक-ड्राइविंग के आरोप को स्वीकार भी कर लिया था.

डेविड वॉर्नर के वकील ने क्या कहा?

कोर्ट में सुनवाई के दौरान डेविड वॉर्नर के वकील ओवैस अहमद ने जज से उन्हें दोषी न ठहराने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि वॉर्नर की गलती को दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया था, जिससे उनके फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को नुकसान पहुंचा है.

वॉर्नर को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह पाकिस्तान से ईस्टर की छुट्टी पर घर लौट रहे थे. उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की कप्तानी की. हालांकि, आरोप लगने के बाद वह अपना PSL अभियान जारी रखने के लिए पाकिस्तान लौट गए थे.