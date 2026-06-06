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टीम इंडिया से बहार होने पर सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन, सोशल मीडिया पर लीखी ये बड़ी बात

Suryakumar Yadav Reaction: पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नई टी20 टीम और वैभव सूर्यवंशी को पहली बार चुने जाने का भी स्वागत किया.

सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 4:58 PM IST

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Suryakumar Yadav on Team India: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड का ऐलान किए जाने के कुछ घंटों बाद ही पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए चुनी गई नई टीम का समर्थन किया और वैभव सूर्यवंशी के पहली बार टीम में चुने जाने का भी स्वागत किया.

सूर्या टी20 टीम से ही बाहर
सूर्या का रिएक्शन उस समय आया जब उनको टीम से पूर तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. BCCI ने टी20 टीम की कमान अब श्रेयस अय्यर को सौंप दी है, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी अक्षर पटेल से वापस लेकर तिलक वर्मा को कंधो पर डाल दी. इस बड़े बदलाव के बाद सूर्यकुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर इंग्लैंड टूर के लिए चुनी गई टीम की स्टोरी लगा कर बधाई दी है. सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, 'इस बेहद प्रतिभाशाली ग्रुप को आने वाली चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं۔'

सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन
सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन (Screengrab from Instagram/@surya_14kumar)

वैभव सूर्यवंशी की तारीफ
पिछले एक साल में वैभव सूर्यवंशी ने तेजी से तरक्की की है और सिर्फ 15 साल की उम्र में नेशनल टीम में जगह बना ली है. इस युवा ओपनर ने IPL 2026 में शानदार खेल दिखाया और कई रिकॉर्ड तोड़े. उन्होंने 237.31 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए, जिसमें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 72 छक्के शामिल थे. उन्होंने इस आईपीएल में ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड समेत कुल पांच अवॉर्ड हासिल किया.

इस युवा खिलाड़ी को भी टीम में चुने जाने पर सूर्या ने खुशी का इजहार किया और वैभव को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इंस्टा पर लिखा, 'तुमने यह कामयाबी अपनी मेहनत से हासिल की है. मैं इस युवा खिलाड़ी के सफर को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं.'

सूर्यकुमार ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की
सूर्यकुमार ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की (Screengrab from Instagram/@surya_14kumar)

सचिन का टूटेगा रिकॉर्ड
अगर 15 साल की उम्र में, वैभव को भारतीय नेशनल टीम की प्लेइंग-11 में जगह मिल जाती है तो वो डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. इसके साथ वो महान सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे. क्योंकि सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 207 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना पहला मैच खेला था.

आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

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