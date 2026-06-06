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टीम इंडिया से बहार होने पर सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन, सोशल मीडिया पर लीखी ये बड़ी बात

सूर्यकुमार यादव ( IANS )

Suryakumar Yadav on Team India: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड का ऐलान किए जाने के कुछ घंटों बाद ही पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए चुनी गई नई टीम का समर्थन किया और वैभव सूर्यवंशी के पहली बार टीम में चुने जाने का भी स्वागत किया. सूर्या टी20 टीम से ही बाहर

सूर्या का रिएक्शन उस समय आया जब उनको टीम से पूर तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. BCCI ने टी20 टीम की कमान अब श्रेयस अय्यर को सौंप दी है, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी अक्षर पटेल से वापस लेकर तिलक वर्मा को कंधो पर डाल दी. इस बड़े बदलाव के बाद सूर्यकुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर इंग्लैंड टूर के लिए चुनी गई टीम की स्टोरी लगा कर बधाई दी है. सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, 'इस बेहद प्रतिभाशाली ग्रुप को आने वाली चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं۔' सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन (Screengrab from Instagram/@surya_14kumar) वैभव सूर्यवंशी की तारीफ

पिछले एक साल में वैभव सूर्यवंशी ने तेजी से तरक्की की है और सिर्फ 15 साल की उम्र में नेशनल टीम में जगह बना ली है. इस युवा ओपनर ने IPL 2026 में शानदार खेल दिखाया और कई रिकॉर्ड तोड़े. उन्होंने 237.31 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए, जिसमें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 72 छक्के शामिल थे. उन्होंने इस आईपीएल में ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड समेत कुल पांच अवॉर्ड हासिल किया.