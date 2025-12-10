ETV Bharat / sports

सूर्या हुए सुपर फ्लॉप! उनकी पिछली 19 टी20 पारियां देख उड़ जाएंगे आपके होश

Suryakumar Yadav Super Flop: सुर्याकुमार यादव इस समय अपने सबसे खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं.

Suryakumar Yadav
सुर्याकुमार यादव (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 4:12 PM IST

हैदराबाद: भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट में अब तक अपने सबसे शानदार दौर से गुजर रही है. 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से टीम इंडिया ने अभी तक एक भी सीरीज नहीं हारी है. गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का क्रिकेट के इस फॉर्मेट में जीत का प्रतिशत लगभग 88 प्रतिशत है. जो ये बताता है टीम इंडिया इस फॉर्मेट में नंबर वन क्यों है.

टीम का सीरीज दर सीरीज प्रदर्शन जितना शानदार है लेकिन टीम के कप्तान सूर्याकुमार का प्रदर्शन उतना ही खराब है. एक समय में मॉडर्न-डे टी20 जादूगर के रूप में मशहूर ये बल्लेबाज नंबर वन हुआ करता था, आज वो 9वें नंबर पर पहुंच गया है. इसकी सबसे बड़ी वजह उनका खराब फॉर्म रहा है. उन्होंने ने पिछली 19 पारियों में 119 की स्ट्राइक रेट और 14 की औसत से कुल 222 रन ही बना पाए हैं. इस 19 पारियों में से वो 10 बार दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाए.

सूर्यकुमार यादव ने इस फॉर्मेट में आखिरी बार फिफ्टी 13 महीना पहले की है. इसी वजह से जैसे-जैसे टी20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है वैसे वैसे सूर्या टीम के लिए बोझ बनते जा रहे हैं. अगर भारत को वर्ल्ड कप डिफेंड करना है तो टीम मैनेजमेंट को अपने कप्तान को फॉर्म में देखना जरूरी होगा. क्योंकि भारत और श्रीलंका में अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास केवल 9 टी20 मैच ही बचे हैं.

सूर्यकुमार यादव की पिछली 19 टी20 पारियां

रन बॉल
21 17
49
1 4
03
127
147
0 4
23
7*2
47* 37
0 3
5 11
1213
1 5
39*24
14
24 11
20 10
12 11
222 टोटल13.87 औसत

सूर्याकुमार की कप्तानी पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखे हुए हैं. लेकिन वह खिलाड़ी जो कभी लेंथ और फील्ड सेटिंग के साथ खिलवाड़ करता था, आज वो साफ तौर पर बैट से संघर्ष करता हुई नजर आ रहा है.

