आखिरकार सूर्यकुमार यादव को मिली ट्रॉफी, मोहसिन नकवी की फिर हुई बेइज्जती
Suryakumar yadav: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज 2-1 से जीतने के बाद बड़ा बयान दिया है.
Published : November 9, 2025 at 10:00 AM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज को 2-1 से जीत लिया है. इस सीरीज में जीत के बाद टीम इंडिया कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी से जुड़े एक सवाल पर इनडायरेक्टली पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को ताना मार दिया है. नकवी भारत की एशिया कप ट्रॉफी हड़प कर बैठे हैं.
भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद पर हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि, आखिरकार ट्रॉफी पकड़कर बहुत अच्छा लगा. उन्होंने ये प्रतिक्रिया गाबा में पांचवां और आखिरी मैच के बारिश के कारण रद्द होने के बाद दी है. सूर्या को बतौर कप्तान एशिया कप जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं मिली थी, उसके बाद अब उन्हें ये पहली ट्रॉफी मिली है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतकर हासिल की है.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
Congratulations #TeamIndia on winning the 5⃣-match T20I series in Australia. 🇮🇳#AUSvIND pic.twitter.com/rCg6RusMtd
सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आखिरकार ट्रॉफी छूकर बहुत अच्छा लगा. जब मुझे सीरीज जीतने पर ट्रॉफी दी गई तो उसे अपने हाथों में महसूस किया. कुछ दिन पहले एक और ट्रॉफी भारत आई थी. हमारी महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता है. वह ट्रॉफी भी घर आ गई है. यह बहुत अच्छा लगता है और इस ट्रॉफी को भी छूकर अच्छा लग रहा है'. भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद लगातार सातवीं ट्रॉफी अपने नाम की है.
आपको बता दें कि, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं. उन्होंने एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारत को ट्रॉफी देने से भी इनकार कर दिया था. इसके बाद से ही वो जिद पर अड़े हुए हैं कि भारतीय टीम दुबई में एसीसी के कार्यालय में आए और उनके हाथों से ट्रॉफी ले जाए.
दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच खराब राजनीतिक रिश्तों के चलते एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया था. इसके बाद उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं ली थी. इसके बाद ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था. अब सूर्या ऑस्ट्रेलिया में मिली इस जीत के बाद अपनी टीम की तारीफ करते हुए नजर आए.
उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास अलग-अलग स्किल्स वाले ये सभी लड़के हैं. वे टीम में बहुत अलग-अलग चीजें लाते हैं. जब हम बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के बारे में बात करते हैं. तो आपने मैदान पर बहुत एनर्जी देखी होगी. जब वे एक साथ मैदान पर जाते हैं तो लोग एन्जॉय करते हैं'.