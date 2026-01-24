ETV Bharat / sports

सूर्यकुमार के घर पर भी है एक कोच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

Suryakumar Yadav home coach: सूर्यकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी का क्रेडिट अपने घर के कोच को दिया है.

Suryakumar Yadav
सूर्यकुमार यादव (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 4:25 PM IST

Suryakumar Yadav home coach: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 82 रनों की पारी खेली. इस पारी का फैंस और वो खुद पिछले 468 दिनों से इंतजार कर रहे थे. ये सूर्या की 23 पारी के बाद पहली फिफ्टी थी. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और चार छक्के शामिल थे. इस पारी की वजह से भारत ने सीरीज के दूसरे मैच को आसानी के साथ सात विकेट से जीत लिया.

मैच के बाद सूर्याकुमार ने इस शानदार पारी का क्रेडिट अपने घर के कोच को दे दिया. उन्होंने बताया कि वो पत्नी की अहम सलाह की वजह से दमदार पारी खेल पाए. BCCI द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में सूर्या ने ईशान किशन से अपने इस प्रदर्शन के बारे में बात की, जब किशन ने उनसे उनकी धीमी शुरुआत के बारे में पूछा, और कहा, 'लोग इसे खराब दौर कह रहे थे. एक खिलाड़ी के तौर पर, मुझे लगता है कि जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे बल्लेबाजों की काबिलियत जानते हैं. मुझे नहीं लगा था कि यह आपके लिए कोई बड़ी बात होगी. क्या यह बात आपके दिमाग में चल रही थी?'

'मेरे घर पर भी एक कोच है'
सूर्यकुमार ने जवाब में कहा, 'हम सभी के घर पर एक कोच होता है, जिससे आपकी शादी हुई होती है और वो घर पर मेरी कोच है. वह मुझसे कहती रहती है कि पिच पर थोड़ा समय लो. उसने सब कुछ देखा है और वह मेरे मन की बात बहुत अच्छे से पढ़ सकती है. इसलिए मैंने उसकी सलाह मानी और शुरुआत में सावधानी से खेला. मैंने पिछले मैच में भी ऐसा किया था, और इस मैच में भी.'

सोशल मीडिया से दूरी बनाई
सूर्या ने फॉर्म में वापसी के लिए कड़ी मेहनत के बार में भी बात की. उन्होंने कहा, 'मैं सभी से कह रहा था कि मैं नेट्स में अच्छा कर रहा हूं. लेकिन जब तक आप मैचों में स्कोर नहीं करते, तब तक आपको वह आत्मविश्वास महसूस नहीं होता. मैंने 2-3 हफ्ते के गैप का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, घर गया, सोशल मीडिया से दूरी बनाई और प्रैक्टिस की, जिससे मैं अच्छी मानसिक स्थिति में आ गया.'

'मैं इस सोच को भी खत्म करना चाहता था'
भारतीय टी20 कप्तान ने वीडियो के आखिर में कहा, 'मैं इस सोच को भी खत्म करना चाहता था कि भारत तभी जीतता है जब अभिषेक रन बनाते हैं. अगर ईशान रन बनाता है, तो भी हम मैच जीत सकते हैं. हालांकि, अभिषेक मेरे पसंदीदा बल्लेबाजों में से एक है. मैं चाहता हूं कि वह हर मैच में रन बनाता रहे. क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है; आप तभी जीतते हैं जब सभी ग्यारह खिलाड़ी योगदान देते हैं.'

भारत ने दूसरा टी20 सात विकेट से जीता
मैच की बात करें तो रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. मेहमान टीम ने पूरे 20 में 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए, जिसमें राचिन के 26 गेंद में 44 रन और कप्तान सेंटनर के 27 गेंद में 47 रन सबसे ज्यादा थे. 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक समय मुश्किल में थी जब उसके 6 रनों के स्कोर पर दो विकेट गिर गए थे. उसके बाद ईशान किशन (32 गेंद में 76 रन) और कप्तान सूर्या (37 गेंद में नाबाद 82 रन) की बदौलत भारत ने 28 गेंद शेष रहते ही मैच जीत लिया. सीरीज का तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा.

संपादक की पसंद

