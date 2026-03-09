ETV Bharat / sports

अब सूर्या की नजर गोल्ड पर, वर्ल्ड कप जीतने ने बाद बताया टीम इंडिया का अगला टारगेट

Suryakumar Yadav on Team India: भारत के रिकॉर्ड तीसरे टाइटल के बाद सूर्यकुमार ने कहा कि अगला गोल ओलंपिक गोल्ड और 2028 वर्ल्ड कप है.

सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
Team India Next Goal: भारत ने रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड पर जबरदस्त जीत हासिल करके घर पर टी20 वर्ल्ड कप जीता और ओलंपिक 2028 में गोल्ड मेडल को अपना अगला टारगेट बनाया. टीम इंडिया ने फाइनल में 255 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड को 19वें ओवर में 159 रनों पर समेटकर 96 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.

मैच के बाद कप्तान सूर्या ने टूर्नामेंट की चुनौतियों के बारे में बताते हुए ये माना कि शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन टीम की हिम्मत और मिलकर किए गए प्रदर्शन ने इस कैंपेन को खास बना दिया.

टीम इंडिया
टीम इंडिया (IANS)

टीम इंडिया का अगला टारगेट
सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जाहिर है, पिछले एक महीने में यह एक शानदार सफर रहा है. हालांकि यह उस तरह से शुरू नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे, लेकिन फिर यह खेल का हिस्सा है. आज तक का सफर बहुत खास रहा है. और एक टीम के तौर पर मिलकर, हमने जो हासिल किया है, मुझे लगता है कि वह आपके सामने है. इसलिए मैं इससे बहुत खुश हूं.'

कप्तान सूर्या ने टीम के अगले बड़े टारगेट के बारे में बताते हुए आगे की भी बात की. उन्होंने कहा, 'जैसा कि आपने कहा, पक्का अगला गोल ओलंपिक, ओलंपिक गोल्ड और 2028 वर्ल्ड कप है. भूलना नहीं!'

टीम इंडिया का अगला टारगेट
टीम इंडिया का अगला टारगेट (IANS)

भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल
वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 255/5 का मुश्किल स्कोर बनाया, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर था. इसमें संजू सैमसन के 46 गेंदों पर 89 रन, ईशान किशन के 54 और अभिषेक शर्मा के जबरदस्त 52 रन शामिल थे. सैमसन और शर्मा के बीच 98 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने माहौल बनाया, जबकि शिवम दुबे के आखिर में किए गए धमाकेदार बल्लेबाजी ने भारत को 250 का आंकड़ा पार करने में मदद की.

जवाब में, न्यूजीलैंड को भारत के डिसिप्लिन्ड बॉलिंग अटैक के सामने मुश्किल हुई। जसप्रीत बुमराह ने 4-15 विकेट लेकर टीम को लीड किया, जिसमें अक्षर पटेल के 3-27 रन ने टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. टिम सीफर्ट ने 52 रन बनाकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिरते रहे. भारत के बॉलर्स ने लगातार प्रेशर बनाए रखा, जिससे न्यूजीलैंड 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गया, और 96 रन से हार का सामना करना पड़ा.

इस जीत से भारत टी20 वर्ल्ड कप डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई और इसे तीन बार जीतने वाली भी पहली टीम बन गई.

