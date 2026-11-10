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अमित शाह और PM मोदी से मुलाकात के बाद सूर्यकुमार यादव बने कप्तान, संभालेंगे मुंबई की कमान

सूर्यकुमार यादव की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ( Suryakumar Yadav X handle )

Suryakumar Yadav With Amit Shah: टीम इंडिया के पुर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं. हालांकि ये चर्चा उनके खेल को लेकर नहीं, बल्कि उनके बड़े और दिग्गज नेताओं से मुलाकात को लेकर है. कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और अब सोमवार को उन्होंने ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. ये दोनों मुलाकातें तीन दिनों के अंदर हुई हैं. जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है की क्यो सूर्यकुमार यादव अपनी नई पारी खेलने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं क्या? इसी बीच मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उनको मुंबई टीम का कप्तान भी बना दिया है.

सूर्यकुमार की गृह मंत्री से मुलाकात

सूर्यकुमार यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में अपनी पत्नी देविशा शेट्टी और बेटी के साथ गृह मंत्री से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अमित शाह के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें अपना T20 वर्ल्ड कप मेडल दिखाया. उन्होंने गृह मंत्री को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया. मुलाकात के बाद सूर्य ने कहा कि वह गृह मंत्री के विजन से प्रेरित हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि 'यह उन दुर्लभ मुलाकातों में से एक थी, जो इंसान को उन नई संभावनाओं की ओर ले जाती है, जिनके बारे में उसे पहले पता ही नहीं था. उनकी दूरदर्शिता से सचमुच प्रेरित हूं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर खेल और आध्यात्मिकता तक, विषयों के एक असाधारण दायरे को समेटे हुए है.'

सूर्य की पीएम से मुलाकात

इससे दो दिन पहले शनिवार को सूर्यकुमार यादव ने दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. सूर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए दिल को छू लेने वाला पल था. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, सूर्यकुमार यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की. वे अपने साथ गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता ले गए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक फ्रेम की गई तस्वीर भी साझा की. सूर्यकुमार यादव बने मुंबई के कप्तान

इन दो दिग्गज नेताओं से मुलाकात की खबर अभी चर्चे में थी की सूर्य को आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई का कप्तान बना दिया गया. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने सोमवार को इसकी घोषणा की. मुंबई को एलीट ग्रुप डी में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हैदराबाद, ओडिशा, उत्तराखंड और विदर्भ के साथ रखा गया है.