अमित शाह और PM मोदी से मुलाकात के बाद सूर्यकुमार यादव बने कप्तान, संभालेंगे मुंबई की कमान
सूर्यकुमार यादव ने तीन दिन के अंदर दो बड़े लीडर से मुलाकात करके सबको हैरान कर दिया.
Published : November 10, 2026 at 10:46 AM IST
Suryakumar Yadav With Amit Shah: टीम इंडिया के पुर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं. हालांकि ये चर्चा उनके खेल को लेकर नहीं, बल्कि उनके बड़े और दिग्गज नेताओं से मुलाकात को लेकर है. कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और अब सोमवार को उन्होंने ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. ये दोनों मुलाकातें तीन दिनों के अंदर हुई हैं. जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है की क्यो सूर्यकुमार यादव अपनी नई पारी खेलने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं क्या? इसी बीच मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उनको मुंबई टीम का कप्तान भी बना दिया है.
सूर्यकुमार की गृह मंत्री से मुलाकात
सूर्यकुमार यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में अपनी पत्नी देविशा शेट्टी और बेटी के साथ गृह मंत्री से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अमित शाह के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें अपना T20 वर्ल्ड कप मेडल दिखाया. उन्होंने गृह मंत्री को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया. मुलाकात के बाद सूर्य ने कहा कि वह गृह मंत्री के विजन से प्रेरित हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि 'यह उन दुर्लभ मुलाकातों में से एक थी, जो इंसान को उन नई संभावनाओं की ओर ले जाती है, जिनके बारे में उसे पहले पता ही नहीं था. उनकी दूरदर्शिता से सचमुच प्रेरित हूं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर खेल और आध्यात्मिकता तक, विषयों के एक असाधारण दायरे को समेटे हुए है.'
Glad to have met Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah Ji with my family. It was one of those rare meetings that push the frontiers one never knew existed. Truly inspired by the sagacity of his vision, which spans an extraordinary range of subjects, from national security to sports and spirituality.— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 9, 2026
सूर्य की पीएम से मुलाकात
इससे दो दिन पहले शनिवार को सूर्यकुमार यादव ने दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. सूर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए दिल को छू लेने वाला पल था. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, सूर्यकुमार यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की. वे अपने साथ गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता ले गए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक फ्रेम की गई तस्वीर भी साझा की.
Truly a blessed and heartwarming moment with the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji. 🙏🏼 A beautiful reminder of our rich culture, traditions and the values that bring us together. Grateful for this special moment. Wishing everyone a very Happy and prosperous Diwali! 🪔— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) November 6, 2026
सूर्यकुमार यादव बने मुंबई के कप्तान
इन दो दिग्गज नेताओं से मुलाकात की खबर अभी चर्चे में थी की सूर्य को आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई का कप्तान बना दिया गया. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने सोमवार को इसकी घोषणा की. मुंबई को एलीट ग्रुप डी में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हैदराबाद, ओडिशा, उत्तराखंड और विदर्भ के साथ रखा गया है.
मुंबई टीम: सूर्यकुमार यादव (C), अथर्व अंकोलेकर, अंगकृष रघुवंशी (विकेट कीपर), शम्स मुलानी, दिव्यांश सक्सेना, मैक्सवेल स्वामीनाथन, सुवेद पारकर, तुषार देशपांडे, मुशीर खान, शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान, मोहित अवस्थी, साईराज पाटिल, सिल्वेस्टर डिसूजा, शिवम दुबे, और हार्दिक तमोर (विकेट कीपर).
सूर्यकुमार यादव का क्रिकेट करियर
बता दें कि सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उनको 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बाना दिया गया. सूर्य दो बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों (2024 और 2026 चैंपियनशिप) का हिस्सा रहे है.
सूर्यकुमार ने भारत के लिए 113 T20I मैच खेले हैं. इनमें उन्होंने 36.35 की औसत से 3,272 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने एक टेस्ट, 37 वनडे और 86 फर्स्ट-क्लास मैच भी खेले हैं. वह दो बार ACC एशिया कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं.