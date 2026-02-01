ETV Bharat / sports

सूर्यकुमार यादव ने रोहित-विराट को छोड़ा पीछे, टी20 इंटरनेशनल में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ( IANS PHOTO )

Suryakumar Yadav 3K Runs: भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज के पांचवें और आखिरी टी20 में 46 रनों से जीत दर्ज की. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच में 30 गेंदों में छह छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी खेलकर अहम भूमिका निभाई. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने न सिर्फ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, बल्कि सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने का मील का पत्थर भी हासिल किया. वह यह उपलब्धि सबसे कम गेंद खेलकर हासिल की है. सूर्य ने रोहित-विराट को छोड़ा पीछे

भारतीय कप्तान ने यह मुकाम सिर्फ 1,822 गेंदों में हासिल किया, जिससे उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. कोहली ने यह मुकाम 2169 गेंदों में हासिल किया था, जबकि हिटमैन ने इसे 2149 गेंदों में पूरा किया था. यूएई के मोहम्मद वसीम 3000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी थे, जिन्होंने पहले यह उपलब्धि 1947 गेंदों में हासिल की थी.