सूर्यकुमार यादव ने रोहित-विराट को छोड़ा पीछे, टी20 इंटरनेशनल में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Fastest 3000 T20I Runs: सूर्यकुमार यादव ने सबसे तेज 3000 टी20आई रन पूरे करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 12:03 PM IST

Suryakumar Yadav 3K Runs: भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज के पांचवें और आखिरी टी20 में 46 रनों से जीत दर्ज की. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच में 30 गेंदों में छह छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी खेलकर अहम भूमिका निभाई. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने न सिर्फ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, बल्कि सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने का मील का पत्थर भी हासिल किया. वह यह उपलब्धि सबसे कम गेंद खेलकर हासिल की है.

सूर्य ने रोहित-विराट को छोड़ा पीछे
भारतीय कप्तान ने यह मुकाम सिर्फ 1,822 गेंदों में हासिल किया, जिससे उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. कोहली ने यह मुकाम 2169 गेंदों में हासिल किया था, जबकि हिटमैन ने इसे 2149 गेंदों में पूरा किया था. यूएई के मोहम्मद वसीम 3000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी थे, जिन्होंने पहले यह उपलब्धि 1947 गेंदों में हासिल की थी.

T20I में सबसे तेज 3K रन बनाने वाले खिलाड़ी (गेंदों के हिसाब से)

  • सूर्यकुमार यादव (भारत) - 1822 गेंद
  • मोहम्मद वसीम (यूएई) - 1947 गेंद
  • जोस बटलर (इंग्लैंड) - 2068 गेंद
  • आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)- 2077 गेंद
  • डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया)- 2113 गेंद

सबसे कम पारियां खेलकर 3 हजार टी20आई रन
वहीं सबसे कम पारियां खेल कर इस मकाम तक पहुंचने वालों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव 7वें नंबर पर हैं. पहले नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं, जिनके नाम 79 पारी में तीन हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड है. उसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय स्टार विराट कोहली हैं, जिन्होंने 81 इनिंग में ये कारनामा अंजाम दिया है. जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 81 पारियां लगीं.

T20I में सबसे तेज 3K रन बनाने वाले खिलाड़ी (पारी के हिसाब से)

  • मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) 79 पारी
  • विराट कोहली (भारत) 81 पारी
  • बाबर आजम (पाकिस्तान) 81 पारी
  • मोहम्मद वसीम (यूएई) 84 पारी
  • आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) 98 पारी
  • विरनदीप सिंह (मलेशिया) 98 पारी
  • सूर्यकुमार यादव (भारत) 98 पारी

IND vs NZ सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
इस सीरीज में सूर्यकुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया क्योंकि वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने पांच पारियों में 80.67 की औसत और 196.75 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए. जिसमें तीन अर्धशतक भी शामिल थे. सूर्यकुमार का फॉर्म भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में अहम होगा, जो 7 फरवरी से शुरू होगा. भारत अपने अभियान की शुरुआत USA के खिलाफ मैच से करेगा.

