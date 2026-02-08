ETV Bharat / sports

सूर्यकुमार यादव ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

हैदराबाद: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में इतिहास रच दिया. जब भारत मुश्किल में था, तो कप्तान ने 49 गेंदों में नाबाद 84 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को कम स्कोर पर ऑल आउट होने से बचाया.

उनकी इस पारी की मदद से टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161/9 का स्कोर बनाया, जबकि वानखेड़े की पिच के धीमे स्वभाव के कारण एक समय टीम का स्कोर 77/6 हो गया था. 35 वर्षीय खिलाड़ी ने बल्ले से अपना काम किया, वहीं गेंदबाजों ने भी USA को चेज में आसानी से सांस नहीं लेने दी. उन्होंने विपक्षी टीम को 132/8 पर रोक दिया और मैच 29 रनों से जीत लिया.

SKY ने कोहली को पीछे छोड़ा

सूर्यकुमार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के मामले में कोहली को पीछे छोड़ दिया. सूर्यकुमार ने 17वां प्लेयर ऑफ द मैच (POTM) अवॉर्ड जीता, जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा है. कोहली ने T20I में 16 POTM अवॉर्ड जीते थे.

भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

17 - सूर्यकुमार यादव (105 T20I)

16 - विराट कोहली (125)