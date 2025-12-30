टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्या और तिलक ने तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का किए दर्शन
कप्ताना सूर्याकुमार यादव और तिलक वर्मा ने तिरुमाला मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया.
Published : December 30, 2025 at 4:52 PM IST|
Updated : December 30, 2025 at 5:23 PM IST
हैदराबाद: भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया और वैकुंठ एकादशी के अवसर पर प्रार्थना की.
उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना की और वैकुंठ द्वारम (स्वर्गीय द्वार) से गुजरे, क्योंकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अधिकारियों ने उनके दर्शन की व्यवस्था की और पहाड़ी पर मंदिर में उनके दौरे को सुविधाजनक बनाया.
कप्तान सूर्या के अलावा टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी तिरुमाला मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया. उनके साथ BCCI एपेक्स काउंसिल के मेंबर और पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर वी. चामुंडेश्वरनाथ भी थे. उन्होंने वैकुंठ एकादशी पर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और पवित्र वैकुंठ द्वार से गुजरे.
VIDEO | Andhra Pradesh: Cricketer Suryakumar Yadav (@surya_14kumar) along with his wife Devisha Shetty offers prayers at Sri Venkateswara Swamy Temple, Tirumala, Tirupati, on the occasion of Vaikunta Ekadashi.#Tirupati— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/zCmiUigjy2
उनके दौरे का भक्तों और मंदिर के कर्मचारियों दोनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. पारंपरिक कपड़े पहनकर, उन्होंने विनम्रता से अनुष्ठानों में भाग लिया, जो उन मजबूत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बंधनों को दर्शाता है जिन्हें कई भारतीय एथलीट अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बावजूद बनाए रखते हैं.
सूर्यकुमार यादव आगामी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की अगुवाई करने वाले हैं जबकि तिलक वर्मा उस टीम के मेन बैटर हैं. दोनों खिलाड़ियों का टी20 वर्ल्ड कप से पहले भगवान का दर्शन करना शुभ साबित हो सकता है. क्योंकि सूर्याकुमार यादव अपने फॉर्म की तलाश में और जबकि तिलक वर्मा बेहतरी फॉर्म को जारा रखना चाहेंगे.
Tirupati, Andhra Pradesh: Indian cricketer Tilak Varma and BCCI Apex Council players’ representative V. Chamundeswaranath offered prayers at the Tirumala temple pic.twitter.com/iMtl9GABSY— IANS (@ians_india) December 30, 2025
हाल ही भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से घरेलू सीरीज जीती है और अब वो अगले साल जनवरी में न्यूजीलैंड से पांच मैचों की टी20 सीरीज में भिड़ने वाले हैं, जो की भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी होगी. भारत इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन के रूप में प्रवेश करेगा, जिसने 2024 में बारबाडोस में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप जीता था.
टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर).