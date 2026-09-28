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सुरुचि फोगाट का झज्जर में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोलीं - ओलंपिक मेडल जीतना अगला लक्ष्य

एशियन गेम्स 2026 में भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालने वाली झज्जर की बेटी सुरुचि फोगाट से ईटीवी भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है.

Suruchi Phogat Etv Bharat Take Exclusive interview of Asian Games 2026 Medal Winner
सुरुचि फोगाट का झज्जर में ग्रैंड वेलकम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2026 at 8:13 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 8:26 PM IST

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झज्जर: एशियन गेम्स 2026 में हरियाणा की बेटी सुरुचि इंदर सिंह फोगाट ने कमलजीत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और झज्जर जिले का नाम रौशन किया है.

सुरुचि फोगाट का ग्रैंड वेलकम : झज्जर जिले के सासरोली गांव की सुरुचि फोगाट का सोमवार को झज्जर में जोरदार स्वागत किया गया. जिला प्रशासन की ओर से लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में डीसी वर्षा खांगवाल ने सुरुचि फोगाट और उनके परिवार को सम्मानित किया. इस दौरान सुरुचि फोगाट ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग और कड़ी मेहनत को दिया. उन्होंने बताया कि उनके पिता इंद्र सिंह उसे कई साल तक 100 किलोमीटर दूर भिवानी ले जाते रहे, फिर बाद मे शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए घर पर ही शूटिंग रेंज बनवा दी थी, ताकि आने-जाने में समय बर्बाद ना हो और वो अधिक समय तक अभ्यास कर सकें. उनकी इस पहल से सुरुचि को अपनी तैयारी में काफी मदद मिली.

सुरुचि फोगाट का झज्जर में ग्रैंड वेलकम (ETV Bharat)

ओलंपिक मेडल जीतना लक्ष्य : सुरुचि फोगाट ने कहा कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ है. अब उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. इसके लिए वो लगातार मेहनत करेंगी और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखेंगी. उन्होंने युवा खिलाड़ियों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि हार मिलने पर निराश होकर घर नहीं बैठना चाहिए. खिलाड़ियों को अपनी गलतियों से सीख लेकर लगातार मेहनत करते रहना चाहिए. मेहनत और लगन से ही अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

सफलता में परिवार का योगदान : सुरुचि ने अपनी सफलता में मां और परिवार के योगदान को अहम बताया और सभी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग और प्रोत्साहन से ही वह इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं. डीसी वर्षा खांगवाल ने सुरुचि फोगाट की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सफलता जिले के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक है. उन्होंने सुरुचि और उनके परिवार को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. सुरुचि फोगाट की इस उपलब्धि से झज्जर जिले में खुशी का माहौल है. उनकी सफलता से जिले के युवा खिलाड़ियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

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Last Updated : September 28, 2026 at 8:26 PM IST

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