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सुरुचि फोगाट का झज्जर में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोलीं - ओलंपिक मेडल जीतना अगला लक्ष्य

सुरुचि फोगाट का झज्जर में ग्रैंड वेलकम ( ETV Bharat )

झज्जर: एशियन गेम्स 2026 में हरियाणा की बेटी सुरुचि इंदर सिंह फोगाट ने कमलजीत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया और झज्जर जिले का नाम रौशन किया है.