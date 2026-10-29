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क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट एवं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ( फोटो सोर्स- IANS/ETV Bharat )

देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के खिलाफ सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. साथ ही हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के निर्देश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एसोसिएशन के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. मामले में एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता विदुषी पांडेय ने पैरवी की.

दरअसल, यह मामला 22 करोड़ रुपए के कथित गबन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है. इसके अलावा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुलिस पहले ही जांच कर चुकी थी. हालांकि, पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था.