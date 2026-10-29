क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में कथित अनियमितता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर लगाई रोक
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 10:58 PM IST
देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के खिलाफ सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. साथ ही हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के निर्देश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एसोसिएशन के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. मामले में एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता विदुषी पांडेय ने पैरवी की.
दरअसल, यह मामला 22 करोड़ रुपए के कथित गबन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है. इसके अलावा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुलिस पहले ही जांच कर चुकी थी. हालांकि, पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था.
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए थे. इस आदेश के बाद प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू होने की चर्चा तेज हो गई थी. हाईकोर्ट के इस निर्देश को एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद अब शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसोसिएशन को राहत: सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद सीएयू यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने राहत जताई है. एसोसिएशन ने कहा कि उसे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है. वहीं, इस घटनाक्रम को एसोसिएशन के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उनकी जांच को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के निर्देश पर रोक लगाई गई है. इसे आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला नहीं माना जा सकता.
माहिम वर्मा बोले- सत्य और न्याय की जीत: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व पदाधिकारी महिम वर्मा ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एसोसिएशन के लिए राहत की बात है और यह सत्य तथा न्याय की जीत है.
"पिछले कई साल से आधारहीन आरोपों के जरिए एसोसिएशन की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है. पुलिस जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी, इसके बावजूद बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के निर्देश पर रोक लगाकर मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाया है."- महिम वर्मा, पूर्व पदाधिकारी, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड
महिम वर्मा ने कहा कि एसोसिएशन न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है और आगे भी इसी भरोसे के साथ काम करती रहेगी. उन्होंने मामले में एसोसिएशन की ओर से पैरवी करने वाली अधिवक्ता विदुषी पांडेय का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का ध्यान अब उत्तराखंड में क्रिकेट के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य को राष्ट्रीय क्रिकेट के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करने पर केंद्रित रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के खिलाफ सीबीआई जांच कराने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लग गई है. हालांकि, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और अदालत के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगी.
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