'टीम इंडिया' कहने से रोकने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछे कड़े सवाल

चीफ जस्टिस आफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने याचिका को कोर्ट के समय की बर्बादी कहकर खारिज कर दी.

Published : January 22, 2026 at 3:04 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती, जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो चलाता है, को BCCI की क्रिकेट टीम को 'टीम इंडिया' कहने से रोकने की मांग की गई थी.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 8 अक्टूबर के आदेश को बरकरार रखा, जिसने वकील रीपक कंसल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था.

चीफ जस्टिस आफ इंडिया की बेंच ने क्या कहा?
बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसी याचिकाओं से कोर्ट पर बोझ न डालें, क्योंकि यह कोर्ट के समय की बर्बादी है. बेंच ने कहा, 'आप बस घर पर बैठकर याचिकाएं तैयार करना शुरू कर देते हैं. इसमें क्या समस्या है? कोर्ट पर बोझ मत डालो. यह तथ्य है कि उस पर हाईकोर्ट में कोई भारी जुर्माना नहीं लगाया गया, जिसकी वजह उसे इस कोर्ट में आने के लिए प्रोत्साहित किया है.'

बेंच ने पूछा, 'यह कोर्ट के समय और आपके समय की सरासर बर्बादी है... यह क्या तर्क है? क्या आप कह रहे हैं कि टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है?' बेंच ने पूछा, 'जो टीम हर जगह जाकर खेल रही है, क्या वे गलत प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? BCCI को भूल जाओ, अगर दूरदर्शन या कोई अन्य अथॉरिटी इसे टीम इंडिया के रूप में पेश करती है, तो क्या यह टीम इंडिया नहीं है?'

याचिकाकर्ता का तर्क
याचिका में तर्क दिया गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को 'टीम इंडिया' या 'भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम' कहना जनता को गुमराह करता है. याचिका में दावा किया गया था कि BCCI, एक निजी संस्था है. उसे 'टीम इंडिया' के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब उसे भारत सरकार से कोई मंजूरी नहीं है۔

याचिका में ये भी तर्क दिया गया था कि BCCI एक निजी सोसायटी है और इसे न तो राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में और न ही RTI अधिनियम की धारा 2 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है. याचिका में यह भी दावा किया गया था कि BCCI की टीम को 'टीम इंडिया' कहना गलतबयानी है और यह प्रतीक और नाम अधिनियम, और भारत के ध्वज संहिता का उल्लंघन कर सकता है, जो राष्ट्रीय नाम, ध्वज और प्रतीकों के उपयोग को नियंत्रित करता है.

