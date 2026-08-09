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24 गेंद 21 डॉट बॉल! सुनील नरेन के सामने रनों के लिए तरसे बल्लेबाज

सुनील नरेन ( Getty Images )

Sunil Narine CPL 2026: वेस्टइंडीज में चल रही कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 (CPL 2026) के दूसरे मैच में अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं. अपनी खतरनाक गेंदबाजी से नरेन ने ये साबित कर दिया कि उनकी गेंदबाजी की धार अभी भी बरकरार है. मेजर लीग क्रिकेट में अपने घातक फॉर्म को जारी रखते हुए, नरेन ने CPL 2026 में अपने पहले ही मैच में 24 गेंद में से 21 गेंद डॉट फेंककर शानदार शुरुआत की. नरेन की गेंदबाजी के आगे बल्लेबाज बेबस

ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए नरेन ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सुनील नरेन ने मैच के दूसरे ओवर में ही अपने कप्तान के फैसले को सही साबित कर दिया. नरेन ने अपने पहले ओवर में दो विकेट लिए. पावरप्ले के दौरान बड़े शॉट लगाने के लिए बेताब बल्लेबाजों को नरेन की गेंदबाजी ने निराश कर दिया.