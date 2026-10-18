गावस्कर ने बताया टीम इंडिया के हार की सबसे बड़ी वजह, चार स्पेशलिस्ट गेंदबाज खेलाने की दी सलाह
सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया की हार का बड़ा कारण टीम कॉम्बिनेशन बताया है.
Published : October 18, 2026 at 3:04 PM IST
Gavaskar on Team India Combination: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर रही. शनिवार को बेंगलुरू में तेज बारिश की वजह से पांचवां और निर्णायक मैच रद्द कर दिया गया. जिसके साथ वेस्टइंडीज का भारत में 2002 के बाद से अपनी पहली द्विपक्षीय सीरीज जीतने का सपना भी टूट गया.
इस T20I सीरीज से मिली सीख पर चर्चा करते हुए, भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, 'भारत को कम से कम चार फुल-टाइम गेंदबाजों के साथ खेलना चाहिए, जबकि पांचवें और छठे खिलाड़ी के रूप में ऑलराउंडर होने चाहिए.'
सुनील गावस्कर ने क्या कहा?
गावस्कर ने कहा, 'हमें गेंदबाजी देखने को नहीं मिली. यह देखना दिलचस्प होता कि इस नौ ओवर के मैच में भारतीय गेंदबाजों ने कैसी गेंदबाजी की होती. इस सीरीज से सीख यह मिलती है कि गेंदबाजी में उन्हें कम से कम चार नियमित गेंदबाजों के साथ उतरना चाहिए. पांचवें और छठे गेंदबाज के रूप में ऑलराउंडर हो सकते हैं, जो बल्लेबाजी भी कर सकें. जब आप नंबर 8 तक बल्लेबाजी रखते हैं, तो आपकी गेंदबाजी कमजोर हो जाती है, और यहीं पर आप मात खा जाते हैं.'
वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I सीरीज भारत के लिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने का एक मौका थी. मयंक यादव और प्रिंस यादव ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया, लेकिन नमन धीर इस दौरे की सबसे दिलचस्प खोज साबित हुए. बेंगलुरु में, उनकी छह गेंदों की छोटी सी पारी ने उनकी बल्लेबाजी क्षमता की झलक दिखाई. इससे पहले, धीर की ऑफ-स्पिन गेंदबाजी ने ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ा था.
हार्दिक का रिप्लेसमेंट मुश्किल
पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर का ये भी मानना है कि हार्दिक पांड्या की जगह लेना आसान नहीं है. ऐसे में भारत को उनके विकल्प तलाशने की कोशिश करने की जगह टीम को ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए जो अलग-अलग भूमिकाएं निभा सकें. उन्होंने नमन धीर का उदाहरण देते हुए कहा कि वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देकर अलग भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा, 'नमन धीर यही काम कर रहे हैं. वह अपने ओवर अच्छी तरह कर रहे हैं और इस मैच में उनकी बल्लेबाजी भी देखिए.' नमन धीर ने 6 गेंदों पर 24 रन बनाए जिसमें 3 छक्के शामिल थे.