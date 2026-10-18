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गावस्कर ने बताया टीम इंडिया के हार की सबसे बड़ी वजह, चार स्पेशलिस्ट गेंदबाज खेलाने की दी सलाह

सुनील गावस्कर ( IANS )

Gavaskar on Team India Combination: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर रही. शनिवार को बेंगलुरू में तेज बारिश की वजह से पांचवां और निर्णायक मैच रद्द कर दिया गया. जिसके साथ वेस्टइंडीज का भारत में 2002 के बाद से अपनी पहली द्विपक्षीय सीरीज जीतने का सपना भी टूट गया.

इस T20I सीरीज से मिली सीख पर चर्चा करते हुए, भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, 'भारत को कम से कम चार फुल-टाइम गेंदबाजों के साथ खेलना चाहिए, जबकि पांचवें और छठे खिलाड़ी के रूप में ऑलराउंडर होने चाहिए.'