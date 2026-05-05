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IPL 2026: जसप्रीत बुमराह के लगातार फ्लॉप होने की गावस्कर ने बताई बड़ी वजह

जसप्रीत बुमराह के लगातार फ्लॉप होने की गावस्कर ने बताई बड़ी वजह ( IANS )

Sunil Gavaskar on Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह के लिए IPL 2026 का सीजन अच्छा नहीं गुजर रहा है. वो अब तक 10 मैचों में सिर्फ तीन विकेट ही ले सके हैं. इस दौरान उन्होंने 37 ओवरों में 8.89 की इकॉनमी से 329 रन भी लुटाए. हैरानी की बात ये है कि बुमराह इस सीजन में सातवें मैच में कोई विकेट नहीं ले सके. जिससे उनके प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं. भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर का मानना ​​है कि समस्या उनकी कोशिश में नहीं, बल्कि इस बात में है कि बुमराह बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी स्वाभाविक लय खो रहे हैं. गावस्कर ने जियो स्टार से बात करते हुए कहा, 'बुमराह अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा अतिरिक्त चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं. वह विकेट लेने के मौके बना रहे हैं, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं है.' बुमराह के साथ दिक्कत क्या है?

उनकी गेंदबाजी के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, गावस्कर ने आगे कहा, 'उनकी गति भी कम हो गई है. उनकी पसंदीदा धीमी गेंद की लेंथ अब ज्यादा फुल हो गई है. जो लाइन पहले स्टंप्स को निशाना बनाती थी, वह अब लेग स्टंप की ओर जा रही है. वह ज्यादा नो-बॉल फेंकने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन इस सीजन में वह पहले ही छह या सात नो-बॉल फेंक चुके हैं.'