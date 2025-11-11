दिक्कतों में पड़े भारत के टेनिस स्टार सुमित नागल, इस बड़े टूर्नामेंट से कट सकता है पत्ता?
Sumit Nagal Vissa : भारत के टॉप रैंक टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेऑफ से पहले दिक्कत में पड़ गए हैं.
Published : November 11, 2025 at 5:15 PM IST
हैदराबाद : भारत के टॉप टेनिस सिंगल्स खिलाड़ी सुमित नागल को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्लेऑफ से पहले उन्हें वीजा की दिक्कत का सामना करना पड़ा है. 28 साल के नागल का वीजा बिना किसी वैलिड कारण के रिजेक्ट कर दिया गया. नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के लिए क्वालिफाइंग इवेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया-पैसिफिक वाइल्डकार्ड प्ले-ऑफ में हिस्सा लेने वाले हैं. एशिया पैसिफिक क्षेत्र के टॉप खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ वाइल्ड कार्ड के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे.
सुमित नागल ने एक्स पर इस बारे में बताया और उन्होंने भारत में चीनी राजदूत और भारत में चीनी दूतावास से तुरंत दखल देने की रिक्वेस्ट की. यह टूर्नामेंट 24 से 29 नवंबर 2025 तक चीन के चेंगदू में खेला जाना है.
नागल ने अधिकारियों को टैग करते हुए लिखा मंगलवार सुबह लिखा, 'आदरणीय.. मैं सुमित नागल, भारत का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हूं. मुझे जल्द ही ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेऑफ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीन जाना है लेकिन मेरा वीजा बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर दिया गया. आपकी तुरंत मदद की बहुत सराहना होगी'.
[URGENT]— Sumit Nagal (@nagalsumit) November 11, 2025
Respected @China_Amb_India and @ChinaSpox_India
I am Sumit Nagal, India’s No.1 Tennis player
I am supposed to fly to China soon to represent India at the Australian Open Playoff. But my visa was rejected without reason
Your urgent help would be much appreciated 🙏🏽
नागल पिछले दो सीजन में भारत के लिए शानदार रहे हैं और टॉप 100 में जगह बनाई है. वह अभी 275वें नंबर पर हैं, लेकिन पिछले साल करियर की बेस्ट रैंकिंग 68 पर पहुंचे थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में शानदार प्रदर्शन किया और पहले राउंड में अलेक्जेंडर बुबिक पर शानदार जीत दर्ज की. इसके साथ ही वह मोंटे कार्लो मास्टर्स में माटेओ अर्नाल्डी को हराकर क्ले कोर्ट पर मास्टर्स 1000 इवेंट में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय बने.
अगर नागल यह अहम टूर्नामेंट मिस कर देते हैं तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि वह पिछले दो सालों में मिली मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं. अब तक भारत में चीनी दूतावास, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन या टेनिस ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है. सुमित नागल भारतीय टेनिस में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें अभी भारतीय टेनिस में एक होनहार खिलाड़ी माना जाता है.