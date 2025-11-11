ETV Bharat / sports

दिक्कतों में पड़े भारत के टेनिस स्टार सुमित नागल, इस बड़े टूर्नामेंट से कट सकता है पत्ता?

सुमित नागल ( ANI )

हैदराबाद : भारत के टॉप टेनिस सिंगल्स खिलाड़ी सुमित नागल को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्लेऑफ से पहले उन्हें वीजा की दिक्कत का सामना करना पड़ा है. 28 साल के नागल का वीजा बिना किसी वैलिड कारण के रिजेक्ट कर दिया गया. नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के लिए क्वालिफाइंग इवेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया-पैसिफिक वाइल्डकार्ड प्ले-ऑफ में हिस्सा लेने वाले हैं. एशिया पैसिफिक क्षेत्र के टॉप खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ वाइल्ड कार्ड के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे. सुमित नागल ने एक्स पर इस बारे में बताया और उन्होंने भारत में चीनी राजदूत और भारत में चीनी दूतावास से तुरंत दखल देने की रिक्वेस्ट की. यह टूर्नामेंट 24 से 29 नवंबर 2025 तक चीन के चेंगदू में खेला जाना है. नागल ने अधिकारियों को टैग करते हुए लिखा मंगलवार सुबह लिखा, 'आदरणीय.. मैं सुमित नागल, भारत का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हूं. मुझे जल्द ही ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेऑफ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीन जाना है लेकिन मेरा वीजा बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर दिया गया. आपकी तुरंत मदद की बहुत सराहना होगी'.