सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचा भारत, इस टीम से होगा खिताबी मुकाबला

Sultan Azlan Shah Hockey 2025: भारत ने कनाडा को 14-3 से रौंदकर फाइनल में जगह बनाई.

भारत ने कनाडा को 14-3 से रौंदकर फाइनल में जगह बनाई
भारत ने कनाडा को 14-3 से रौंदकर फाइनल में जगह बनाई (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 5:02 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 5:23 PM IST

हैदराबाद: मलेशिया में जारी सुल्तान अजलान शाह कप के लीग मैच में भारतीय सीनियर पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को कनाडा को 14-3 से हराकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई, जिसके साथ वो सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में प्रवेश कर गए हैं.

भारतीय टीम ने अपने 5 मैचों में 4 जीत और एक हार के साथ कुल 12 पॉइंट्स अर्जित किए, जिससे वो तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गए. बेल्जियम उतने ही मैचों में 13 अंक लेकर पहले स्थान पर है. जिसकी वजह से रविवार को दोनों टीमें खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी.

इससे पहले जब लीग मैच में दोनों टीमें भिड़ी थी तो भारत को बेल्जियम से सिर्फ एक गोल से हार का सामना करना पड़ा था. अब देखना ये होगा किया क्या भारत अपना बदला फाइनल जीतकर ले पाता है या नहीं.

Sultan Azlan Shah Hockey 2025
सुल्तान अजलान शाह कप 2025 की रैंकिंग (Screenshot from IHF Website)

भारत ने कनाडा को 14-3 से रौंदा
पूरे मैच में भारतीय टीम कनाडा पर हावी रही और चौथे मिनट में ही पहला गोल करके अपना इरादा साफ कर दिया. उसके बाद 10वें मिनट में राजिंदर सिंह ने गोल किया.
वहीं दूसरी ओर से कनाडा ने 11वें मिनट में एक गोल करके अपना खाता खोला, लेकिन गले कुछ मिनटों में जुगराज सिंह और अमित रोहिदास ने 12वें और 15वें मिनट में दो और गोल किए.

दूसरे क्वार्टर में...
जिसके साथ भारत ने पहले क्वार्टर ने 4-1 की बढ़त बना ली और फिर दूसरे क्वार्टर में अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया. इस दौरान गोलों की झड़ी लग गई, जिसमें राजिंदर ने 24वें मिनट में, दिलप्रीत सिंह ने 25वें मिनट में, और जुगराज ने 26वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया.

तीसरे क्वार्टर में...
7-1 से आगे, भारत को कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन कनाडा ने तीसरे क्वार्टर में अपने अटैक में थोड़े बदलाव किए, जिससे 35वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला और मैथ्यू सरमेंटो ने इसे पोस्ट में डालने में कोई गलती नहीं की और स्कोर लाइन 7-2 कर दी. इस बीच, जुगराज ने 39वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक बनाई, और सेल्वम कार्ति ने 43वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त को 9-2 कर दिया.

आखिरी क्वार्टर में...
आखिरी क्वार्टर बस एक फॉर्मेलिटी था, लेकिन यहीं पर दोनों टीमों ने ज्यादा गोल किए और मुकाबला तेज कर दिया. इस क्वार्टर में छह गोल हुए. यह सब 46वें मिनट में अमित रोहिदास के पेनल्टी कॉर्नर से शुरू हुआ, जिसके बाद 50वें मिनट में जुगराज के पेनल्टी स्ट्रोक कन्वर्जन से हुआ. दोनों टीमों ने पेनल्टी कॉर्नर का लेन-देन जारी रखा, और कनाडा ने भी इसे गोल किया, जिसमें ज्योतस्वरूप सिद्धू के गोल ने स्कोर लाइन को 3-11 कर दिया.

संजय ने 56वें ​​मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से गोल करके स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज कराया, जबकि अभिषेक ने 57वें और 59वें मिनट में दो-दो गोल करके मैच को 14-3 से जीतकर शानदार तरीके से खत्म किया.

SULTAN AZLAN SHAH HOCKEY FINAL
INDIA IN SULTAN AZLAN SHAH HOCKEY
सुल्तान अजलान शाह कप 2025
सुल्तान अजलान शाह कप का फाइनल
SULTAN AZLAN SHAH HOCKEY 2025

