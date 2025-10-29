ETV Bharat / sports

चरखी दादरी के सुजीत कलकल ने कुश्ती के विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, गांव में मनाया गया जश्न

चरखी दादरीः हरियाणा के चरखी दादरी के इमटोला गांव निवासी सुजीत कलकल कुश्ती के क्षेत्र में लगातार बुलंदियों को छू रहे हैं. सुजीत ने सर्बिया में संपन्न हुए अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में 10-0 से गोल्ड मेडल को अपने नाम किया. सुजीत ने उज्बेकिस्तान के उमीद जोन को पराजित किया. इमलोटा गांव में बेटे की उपलब्धि पर ग्रामीणों ने परिवार संग मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई. गांव के लोग 31 अक्टूबर को बेटे के भव्य स्वागत और सम्मान समारोह की तैयारी में जुट गए हैं.

गोल्ड जीतकर रिकार्ड बनायाः इमलोटा निवासी सुजीत कलकल ने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है. सुजीत की इस उपलब्धि पर उसके गांव इमलोटा में पिता दयानंद कलकल सहित परिजनों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई. पिता अपने बेटे सुजीत के ओलंपिक में क्वालीफाई कर देश के नाम सोना जीतने का सपना देख रहे हैं. पिता और इलाके के लोगों को उम्मीद है कि सुजीत देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतकर सभी का सपना पूरा करेगा.