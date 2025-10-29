ETV Bharat / sports

चरखी दादरी के सुजीत कलकल ने कुश्ती के विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, गांव में मनाया गया जश्न

कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर सुजीत ने देश का नाम रौशन किया है.

Wrestling World Championship
सुजीत कलकल के गांव में जश्न (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 29, 2025 at 6:28 PM IST

चरखी दादरीः हरियाणा के चरखी दादरी के इमटोला गांव निवासी सुजीत कलकल कुश्ती के क्षेत्र में लगातार बुलंदियों को छू रहे हैं. सुजीत ने सर्बिया में संपन्न हुए अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में 10-0 से गोल्ड मेडल को अपने नाम किया. सुजीत ने उज्बेकिस्तान के उमीद जोन को पराजित किया. इमलोटा गांव में बेटे की उपलब्धि पर ग्रामीणों ने परिवार संग मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई. गांव के लोग 31 अक्टूबर को बेटे के भव्य स्वागत और सम्मान समारोह की तैयारी में जुट गए हैं.

गोल्ड जीतकर रिकार्ड बनायाः इमलोटा निवासी सुजीत कलकल ने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है. सुजीत की इस उपलब्धि पर उसके गांव इमलोटा में पिता दयानंद कलकल सहित परिजनों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई. पिता अपने बेटे सुजीत के ओलंपिक में क्वालीफाई कर देश के नाम सोना जीतने का सपना देख रहे हैं. पिता और इलाके के लोगों को उम्मीद है कि सुजीत देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतकर सभी का सपना पूरा करेगा.

सुजीत कलकल ने विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड (Etv Bharat)

2028 में ओलंपिक में मेडल की उम्मीदः सुजीत के पिता पूर्व सैनिक दयानंद कलकल भी रेसलिंग के कोच हैं और उन्होंने सुजीत के स्वर्ण पदक जीतने पर गर्व जताया और इसे युवाओं के लिए प्रेरणा बताया. उन्होंने कहा कि "सुजीत की इस जीत ने एक बार फिर साबित किया है कि हरियाणा की धरती प्रतिभा और मेहनत की मिसाल है." वहीं "दादा बच्चन सिंह और कुश्ती एसोसिएशन के सचिव योगेश इमलोटा ने संयुक्त रूप से कहा कि सुजीत ने छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जिस तरह सुजीत कुश्ती में आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है कि वो 2028 में ओलंपिक खेलकर अपनी कैटेगरी में देश के नाम गोल्ड जीतकर मान-सम्मान बढ़ाएगा."

