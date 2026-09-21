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एशियन गेम्स: सिर्फ 700 ग्राम वजन से टूटा भारतीय खिलाड़ी का गोल्ड मेडल का सपना, सेमीफाइनल में वजन के आधार पर मिली हार

सिर्फ 700 ग्राम वजन से टूटा भारतीय खिलाड़ी का गोल्ड मेडल का सपना ( PTI )

700 ग्राम वजन से टूटा गोल्ड मेडल का सपना दरअसल सोमवार को सुचिका तरियाल का 60 किग्रा मिश्रित मार्शल आर्ट (MMA) की कैटेगरी में सेमीफाइनल मैच सिंगापुर की हुई हून टियो के खिलाफ था. जिसमें दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. लेकिन बाद में वजन के आधार पर सिंगापुर के खिलाड़ी को विजेता घोषित किया गया और भारतीय खिलाड़ी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.

Asian Games 2026: ओलंपिक 2024 में जो भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के साथ हुआ वैसा ही कुछ एशियन गेम्स 2026 में एमएमए फाइटर सुचिका तरियाल के साथ देखने को मिला. जब सुचिका तरियाल को सेमीफाइनल मैच में 700 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से हार का सामना करना पड़ा. जबकि विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से मेडल मैच से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था.

एमएमए खेल महासंघ के अध्यक्ष निखिल कुंडे ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'भारत के चुनौती देने के बाद मुकाबले का परिणाम ड्रॉ घोषित किया गया. इसके बाद सुबह के वजन के आधार पर विजेता का फैसला किया गया.' उन्होंने आगे कहा, 'सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से करीब 700 ग्राम कम था इसलिए वह फाइनल में पहुंच गईं. सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.'

सुचिका फैसले से निराश

यह एशियाई खेलों में पदार्पण कर रहे इस खेल में भारत का पहला पदक है. हालांकि फैसले से सुचिका बेहद निराश हो गईं और अंतिम निर्णय टियो के पक्ष में आने के बाद मैट पर फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्होंने मैच के बाद अपनी प्रतिद्वंद्वी या रेफरी से हाथ नहीं मिलाया.

सुचिका तरियाल जूडो और कुराश में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं

हरियाणा की 36 वर्षीय सुचिका ने 12 साल की उम्र में सड़क पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद मार्शल आर्ट शुरू किया था. इसके बाद वह कई मार्शल आर्ट विधाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी बनीं. उन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो और 2023 एशियाई खेलों में कुराश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था.

इस कांस्य पदक के साथ महाद्वीपीय खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या छह हो गई है. निशानेबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक चार रजत और एक कांस्य पदक जीता है.